Santiago Sánchez: el dirigente más joven de Peñarol que llega al consejo con ideas y voluntad de construir

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Manuel y Elizabeth, sus padres, junto con su tío, lo hicieron de Peñarol. Recuerda que en su casa no tenía televisión por cable y escuchaba los partidos por la radio. “Ya de niño era una pasión y un sentimiento ir a la Tribuna Olímpica”. Santiago Sánchez tiene 29 años y este martes se transformará en el dirigente más joven electo como consejero titular en lo que va del siglo XXI en Peñarol.

El nuevo consejo presidido nuevamente por el reelecto Ignacio Ruglio asumirá funciones este martes sobre la hora 16.00 en el Palacio Peñarol.

“Mi ídolo fue siempre el Tony Pacheco porque lo vi y lloré por él cuando dejó el fútbol, cuando se fue de Peñarol y lo contrató Wanderers, cuando volvió a Los Aromos, cuando se fracturó en su regreso y fui feliz ese mismo año, cuando nos sacó campeones uruguayos en la final. Nos representa”, recuerda en diálogo con Referí.

Ya tenía 16 años y vivió la Copa Libertadores de 2011 en la que perdieron la final contra Santos de Neymar. “Ahí ya iba a la Ámsterdam con mi bandera. Mi tío Óscar, quien es una de las personas más importantes de mi vida, me dijo: ‘No te preocupes por lo económico y me empezó a llevar con mis primos –a los que quiero como hermanos– a la América”.

Cuando cobró su primer sueldo, a los 18 años, se hizo socio.

A los 26 se recibió de economista y actualmente es socio de una automotora.

Foto: Leonardo Carreño.

Fue en la América, donde conoció a Marcelo Areco en 2014. “Yo quería un cambio en el club, estaba en contra de la conducción personalista de Juan Pedro (Damiani) y hablé con él. Comencé a trabajar en el Movimiento 2809 en la comisión de finanzas de formativas. No me perdía partidos de formativas que es un mundo totalmente diferente. Le tomé el gustito. Es otro Peñarol que la gente no conoce. En las elecciones, competimos por la presidencia en 2017 con Jorge Barrera, quien fue electo presidente”, explica.

Un año después, le dieron la oportunidad de trabajar en el básquetbol del club y también en las formativas de fútbol junto a Pablo Amaro, en la Comisión de Finanzas, en la era de la presidencia de Pablo Torres en juveniles.

En 2020 no se sentía representado “y tenía una barra grande de amigos con quienes creamos algo nuevo con Marcos Acle la agrupación Peñarolenses y en las elecciones de ese año, apoyamos la candidatura de Guillermo Varela”.

Para estas últimas elecciones, dice que “matices electorales nos hicieron votar por separado con Marcos (Acle). Él lo hizo con Edgardo Novick y yo con Evaristo González, ya que creamos el grupo Origen Peñarolense y en tres meses, logramos 867 votos y fuimos la cuarta lista más votada”.

Consultado respecto a que será el dirigente más joven en ingresar como titular, al menos desde 2001, Sánchez dijo: “Es emocionante. Me llena de orgullo. Va a ser algo recordado por mí y por mi familia”.

Foto: Leonardo Carreño.

Y aclaró: “No es un logro de Santiago Sánchez, sino de un montón de personas. Es un logro de todos. Tenemos un equipo espectacular de trabajo y la gran oportunidad de construir algo gigante. Queremos ayudar a Peñarol en este momento tan importante”.

Acerca de la reunión que mantuvo el presidente Ignacio Ruglio con Evaristo González y Guillermo indicó que ahora hay que ser “constructivos, colaborar con Peñarol en todo. No podemos olvidarnos de cuál es el foco, y la única manera que concebimos es formando parte de las decisiones”.

“Lo primero es tenderle la mano al presidente y colaborar con él para seguir contribuyendo con la historia del club”, sostuvo Sánchez.

Con respecto a la decisión de Ruglio de nombrar a Edgardo Novick como secretario general de la institución, también dio su opinión: “Me parece muy bien. Edgardo es una persona que tiene mucho para aportarle a Peñarol. Debe haber sido algo pensado por el presidente”.

Invistiendo a Novick con ese cargo, Ruglio podrá tener mayoría, siempre y cuando este lo acompañe, ya que vale recordar que ingresarán cinco dirigentes por Ruglio y cinco por Evaristo González, además de Novick.

Ruglio se reunió la semana pasada con Novick y con quien fuera su candidato a vicepresidente, Alejandro Ruibal (quien no entró a la directiva pero que es un hombre clave en la historia reciente del aurinegro por haber sido el responsable de la construcción del Estadio Campeón del Siglo) para ponerlos al tanto de la actualidad del club.

Consultado acerca de la posición que tomará Novick, Sánchez dijo: "Creo que Edgardo va a votar lo mejor que considere para Peñarol en cada una de las circunstancias. No estoy convencido realmente de que Edgardo vaya a tomar una una postura para definirla de alguna manera como obsecuente, no me lo imagino de ninguna manera así. Creo que él va a trabajar por Peñarol, que va a aceptar ese cargo para ser parte de lo que él quiere que es ayudar a Peñarol pero no validando cosas con las que no esté de acuerdo. Esa es un poco la postura que tenemos que tener nosotros, que ahora tenemos que olvidarnos de la votación y ser 11 directivos que se dividan tareas para trabajar por el bien de Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño.

Sobre las áreas que considera que Peñarol debe mejorar, Sánchez dijo: "Me gustaría tener injerencia en la toma de decisiones de la futura actividad del club. Un punto donde me gustaría trabajar específicamente es en estructuras, que es un tema que no genera votos, pero que es muy importante porque cuando hablamos de estructuras nosotros creemos que hay que crear ciertos departamentos en Peñarol que no serían gastos sino inversiones, por ejemplo un departamento comercial. Ya lo presentamos estando en un consejo directivo, pero presentamos un proyecto de Departamento de Desarrollo, un área comercial en Peñarol, con un gerente comercial encargado de toda esa área comercial, con un equipo comercial que maximice ingresos y trabaje en el desarrollo de un montón de cosas que hoy no se están explotando como marca y adicionalmente Peñarol tiene una gran cantidad de funcionarios y eso tenemos coordinarlo".

"Algo que que veo mal del club es el área de comunicación. Nos gustaría generar una política institucional que sea propia de Peñarol y no de cada uno de los directivos de turno para que cualquier directivo no hable en nombre de Peñarol diciendo alguna cosa que no sea oportuna en base a los objetivos institucionales que se tienen", agregó.

"Peñarol tiene que reestructurar el área deportiva, ese es el primer cambio que se visibiliza y tiene que ser mayúsculo. Ya estuvimos en desacuerdo con cómo se manejó la estructura deportiva y la planificación deportiva en el período pasado y nos gustaría colaborar con el club en esos. Tienen que estar los mejores, no importa de dónde vengan", concluyó el joven directivo.