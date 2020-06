Santiago Urrutia hizo podio en su segunda carrera en la Fórmula Regional Américas

El piloto uruguayo Santiago Urrutia debutó este fin de semana en la Fórmula Regional Américas en el circuito del Mid-Ohio Sports Cars Course, ubicado en la ciudad de Lexington, con un podio este domingo tras un accidentado estreno el sábado.

En junio, Urrutia vio cómo se cancelaba la temporada de IndyLights pero días después, junto con su equipo MMD Motorsports, decidió diputar esta competencia creada en Estados Unidos en 2018 y que premia a los mejores de la temporada con puntos para la Licencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Prensa S. Urrutia

El campeón logrará una beca de desarrollo para correr en 2021 la temporada completa de la Indy Lights.

La temporada, abreviada por la pandemia de coronavirus, tiene seis fechas y 17 carreras constará de seis fechas con el punto de arranque este fin de semana en Mid Ohio.

El sábado, luego de una gran largada para pasar del quinto al segundo lugar, Urrutia batalló para sostener esa posición sin tener el ritmo suficiente para ir en busca del líder Linus Lundqvist. Sin embargo, a falta de dos giros perdió el control del auto que se salió de la pista y el césped mojado por la lluvia del viernes le impidió volver a la competencia quedándose sin la posibilidad de sumar puntos.

Prensa S. Urrutia

"Fue una muy buena largada, toda la carrera fue muy cansadora, me cambiaron la puesta a punto de ayer a hoy, fue muy difícil llevar el auto, iba todo el tiempo al límite, se me iba de atrás. Llegando al final me fui afuera, pisé pasto e hice trompo, son cosas que pasan, por lo menos mejoramos el auto que es lo importante", dijo al final de la jornada Urrutia a sus encargados de prensa.

El domingo Urrutia se presentó con la incertidumbre de qué iba a hacer con sus cubiertas que reventaron el sábado y no sabía si por esa razón podía ser penalizado. Finalmente largó tercero por tener el tercer mejor tiempo por vuelta de la primera carrera (1.20.279).

Prensa S. Urrutia

A la hora de correr pudo utilizar los neumáticos del entrenamiento del jueves. Además, al auto se le hicieron ajustes en la suspensión y en el alerón trasero para evitar otra ida de cola como le ocurrió el sábado.

El oriundo de Colonia Miguelete finalizó tercero con un tiempo de en una pista muy complicada por derramamiento de aceite en la curva 6.

Prensa S. Urrutia

El ganador volvió a ser Ludqvist con un tiempo de 12:41.37 seguido por David Malukas a 1.418 y Urrutia a 6.170. Su mejor vuelta fue 1.21.054