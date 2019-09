Santiago Urrutia: qué dificil se le hace redondear el fin de semana

En lo previo, los 4.660 metros del autódromo de Montmeló, en Barcelona, España aparecían como favorables para la marca Audi. Las dos largas rectas le debían sentar muy bien a la marca alemana con el incentivo de que el reglamento indicaba que además de Audi, la francesa Peugeot también descargaba kilos.

Pero ya lo sabemos, los Hyundai con su modelo i30 es la referencia del Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe) pues en cualquier condición, son capaces de ser competitivos y luchar por la clasificación y por la victoria en la dos carreras que componen el fin de semana de competencias de la categoría.

Si el equipo WRT Racing para el que compite Santiago Urrutia, llevaba a Montmeló un Audi RS3 competitivo, entonces las chances de luchar por el podio serían muy reales. Ya se había visto en la anterior presentación en Alemania que el WRT Racing está enchufado y pone en pista una herramienta muy competitiva para el uruguayo. Si a eso le sumamos las condiciones de pista rápida que tiene Montmeló, el combo era casi, casi, perfecto.

El auto estuvo

El fin de semana para Santiago Urrutia finalizó con buenas sensaciones en lo que refiere al rendimiento del Audi RS3 y de sinsabores en lo que tiene que ver con los resultados obtenidos en la sexta Fecha del Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe), para las carreras 11 y 12 del año en el autódromo de Montmeló, Barcelona, España.

Si uno analiza el desarrollo general del fin de semana, se debe reconocer que el Audi RS3 estuvo entre los tres autos más veloces, siempre. Claro, las carreras tienen sus alternativas y a todo ello, hay que sumarle el sábado inestable en lo climático que arruinó lo que bien pudo ser su primera pole.

Comienzo auspicioso

Tras ser el más rápido de los entrenamientos del día viernes a pleno sol y con alta temperatura en pista, el sábado en la clasificación las condiciones fueron muy diferentes: lluvia, llovizna y temperatura ambiente más baja.

Pero el equipo WRT Racing se adaptó bien a las cambiantes condiciones y tras realizar el mejor registro en la Primera Clasificación (Q1) en la segunda y decisiva (Q2) Santiago Urrutia quedó cuarto.

Sin embargo, se dejó en evidencia que tanto en seco como en mojado, el auto iba muy bien y Santiago Urrutia se adaptaba bien a cualquiera de esas condiciones.

Podio en la Carrera 1: tercero

Desde el cuarto lugar inició la Carrera 1 y tras largar mal y perder tres posiciones, recompuso su error con un comienzo de carrera al ataque para recuperar posiciones y ponerse a luchar por el podio.

Llegó cuarto en plena batalla con los Hyundai de Josh Files y Andreas Backman pero no pudo superarlos cruzó la meta en cuarto lugar.

Pero antes de completarse la competencia avanzó una posición pues fue penalizado Files por moverse en la largada y de esa manera, Santiago Urrutia subía por segunda vez en el año al podio.

Pese a que le aplicaron un recargo de 5 segundos por no estar bien ubicado en su casillero de la grilla, igualmente mantuvo un tercer lugar que lo catapultó además al tercer lugar en el campeonato.

La carrera la ganó el francés Julien Briché (Peugeot 308) pero fue –al igual que Urrutia- recargado con 5 segundos y entonces se encontró con la victoria el sueco Andreas Backman (Hyundai i30).

“No largué bien. Quedé como parado pero por suerte pude rehacerme bastante rápido y minimizar el error. Después hice todo lo que pude ante los Hyundai pero están fuertes. Había momentos en los que podía intentar algo más pero perdía carga aerodinámica y preferí preservar la posición porque los puntos igualmente eran buenos”, sostuvo Santiago Urrutia tras finalizar de muy buena forma la carrera del sábado y escalar vertiginosamente en el campeonato.

El domingo no le salió bien

Para la Carrera 2 y partiendo desde el séptimo lugar, Santiago Urrutia esta vez no falló y ya en la primera vuelta se colocaba quinto justo en momentos que se neutralizaba la competencia por accidente.

Al reanudarse, Santiago Urrutia va por el cuarto lugar y tras dos intentos al límite ante el holandés Tom Coronel (Honda Civic), en el tercer intento ante la agresiva defensa de Coronel, Urrutia debe realizar una frenada muy extrema, muy exigida. No solo se va ancho y pierde dos posiciones sino que después con las gomas delanteras “quemadas” en la incidencia de sobrepaso, determinan que el Audi RS3 pierda rendimiento estrepitosamente para cerrar el uruguayo la carrera en el lugar 17.

La grilla invertida que plantea el Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe) dio nuevamente sus frutos: David Lloyd (Honda Civic) largó en la pole y no lo sacaron de allí hasta la meta.

Finalmente y tras la buena cosecha de puntos el sábado, el domingo Urrutia no pudo siquiera sumar un punto pues quedó fuera de la zona de puntuación que va hasta el lugar 15.

La opción de ir por el título ya es una verdadera quimera pero el objetivo de ganar al menos una carrera en su primer año en la categoría es factible de acuerdo al rendimiento que mostró el auto y de lograrlo, seguramente podrá cumplir el otro objetivo que es cerrar el año dentro de los tres mejores y como mejor piloto de la marca (Audi).

“No terminé Montmeló como lo pensaba. Arriesgué en el lugar que podía y destruí un neumático y en esas condiciones tuve que seguir. Una pena, perdí una buena oportunidad de sumar puntos fuertes. No salió bien. Ya había intentado antes en el otro lugar que se podía y Coronel me encerró. Me quedaba esa opción, la usé y bueno, no salió bien. Iremos con todo a Monza a buscar en las dos carreras que nos quedan mi primera victoria”, señaló el piloto uruguayo oriundo de Miguelete, Colonia, tras retirarse del autódromo de Barcelona rodeado y alentado por más de 200 uruguayos que fueron a darle su apoyo.

Campeonato tras 12 de las 14 carreras previstas

1) JOSH FILES 282

2) JULIEN BRICHÉ 234

3) NELSON PANCIATICI 194

4) LUCA ENGSTLER 185

5) SANTIAGO URRUTIA 183.

El lunes, Luis Suárez posteó en su cuenta de Instagram una foto en la que intercambian indumentaria deportiva con Urrutia.