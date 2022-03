Santiago Vázquez, el barrio tranquilo y campechano que un doble femicidio resquebrajó

La mujer tomaba sol en el frente de la casa y se acercó amablemente. Atrás la siguió un niño de cerca de 9 años que la tomaba de la pierna y no se despegaba. Hace días que no duerme si no es con ella y, durante la conversación, no le sacó los ojos de encima. Hace algunos días que perdió parte de su inocencia. También la perdió su hermana mayor, de 17 años, que desde que a dos cuadras de su casa encontraron dos mujeres descuartizadas no quiere salir de su casa. El vecino, al que su madre conocía hace más de 15 años, tenía los restos humanos en una cámara séptica y en una heladera, que aún yacen junto a escombros pegados a la casa, a la vista de cualquier persona que pase por ahí.

La cuadra del barrio Santiago Vázquez donde vivía el presunto femicida se parece a cualquier parte del interior del país donde un suceso trágico la toma más que por sorpresa. Los niños que juegan en sus amplios predios, los vecinos que se conocen entre todos y paran a conversar y aquellos que al sol de la tarde hacen tareas de jardinería. Los autos pasan cada tanto y son más comunes las bicicletas. En el medio, silencios que son interrumpidos por alguna breve conversación circunstancial. "Yo no tengo rejas, si nunca pasa nada acá", contó El Observador una vecina de la acera de enfrente, mientras no desprende sus manos de la pala con la que hace lugar para alguna nueva planta. Todos dicen conocerlo hace más de 20 años, pero nadie sabe describir cómo es. Salvo que estaba "metido en las drogas", que había sido policía pero una serie de delitos lo habían llevado a la cárcel. Que en su casa cada tanto entraban diferentes autos, o partes de ellos. Era taxista como su hermano, pero no trabajaba tanto como él. Era bastante más errático, como todo su comportamiento. Su casa es una de las más desmejoradas y pese a que con todos cruzaba saludos de buenos días o buenas tardes, todos plantean dudas sobre cómo era su dinámica familiar, que estaba compuesta por su hermano y su madre. Había tenido varias parejas antes. En el barrio todos los consultados describieron gritos y discusiones provenientes de la casa. De hecho, su última pareja lo denunció por violencia. Camilo dos Santos Encontraron los dos cuerpos el jueves y viernes pasado Los hechos se conocieron el jueves pasado, cuando la policía encontró el primer cuerpo que se presume pertenece a la adolescente Ahielén Casavieja, desaparecida el 12 de febrero. La tranquilidad de esa cuadra periférica ya había sido perturbada cuando Casavieja había desaparecido. Según contaron sus familiares, cuando se subió al taxi del presunto asesino, fue la última vez que la vieron con vida y de hecho él se llegó a contactar con la familia. Por eso se hicieron presentes en su casa pidiéndola de vuelta. "Bo, Leo, dejate de joder y devolveles a la gurisa", recordó Johnatan que le dijo al hombre, cuando acompañó a la familia de la adolescente hasta la casa de su vecino. "Él, que estaba drogado, dijo que nos estábamos haciendo los vivos", complementó. Esa noche, a algunos les pareció haber escuchado gritos. Después que la policía fue, hubo vecinos que pasaban por la puerta en busca de algo sospechoso. El caso El jueves pasado el hermano del indagado llamó a la policía porque, limpiando un pozo negro, encontró una pierna. El presunto culpable ya se había fugado, hasta que fue capturado este lunes por la noche en Colonia y Tristán Narvaja, en el Centro. Camilo dos Santos Encontraron los dos cuerpos el jueves y viernes pasado Cuando la policía llegó a la vivienda la semana pasada, encontró el cuerpo desmembrado en una cámara séptica. Por el historial entre el taxista y Casavieja, los investigadores presumen que son sus restos, pero en el correr de la semana los estudios de ADN determinarán si se trata de los restos de la adolescente. Leé también Encontraron otro cuerpo en el mismo predio en el que hallaron a joven descuartizada el jueves El viernes por la mañana, mientras la policía revisaba de nuevo el lugar, encontró una heladera enterrada bajo la casa –que está construida sobre pilotes de cemento, en desnivel– con huesos, que supone que son de otra mujer. Tanto a nivel policial como fiscal el hecho se investiga como un doble femicidio. La fiscal de Delitos Sexuales Sandra Boragno se presentará este viernes ante el juez para pedirle la imputación del hombre.