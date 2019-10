Sartori insistió en que promoverá tarjeta Medicfarma en el Parlamento

Juan Sartori, candidato al Senado por el Partido Nacional, volvió a la carga este miércoles con su propuesta de dar medicamentos a jubilados y pensionistas a través de la tarjeta Medicfarma, una iniciativa que impulsó cuando fue precandidato en las elecciones internas para promover la entrega de medicinas gratis y que fue criticada incluso por dirigentes blancos.

El empresario devenido en político lanzó en el club Verdirrojo su campaña a la Cámara de Senadores, a la que se postuló bajo el sublema Todo por el Pueblo, sector del exdiputado de Rocha, Alem García, que también integra la lista 880.

"Tenemos que darle acceso a los medicamentos a los jubilados y pensionistas. Eso lo vamos a llevar adelante a través de una bancada parlamentaria con un proyecto de ley si es necesario", anunció.

De esta manera, aseguró que seguirá insistiendo con la "posibilidad" de que los jubilados tengan una "mejor vida", algo que promete varios dolores de cabeza para los blancos. Minutos después señaló que para eso buscará "un consenso" en el Parlamento para "impulsar ese gran proyecto Medicfarma de acceso a los medicamentos".

La polémica propuesta que hizo Sartori antes de las internas no fue tenida en cuenta en el programa único de gobierno que elaboraron los blancos bajo la dirección de Pablo da Silveira, coordinador del programa del candidato Luis Lacalle Pou.

Leonardo Carreño

El candidato blanco aseguró hace unos meses que "a priori" la propuesta de Sartori no estaba en su "carpeta". "Me lo tiene que justificar muy bien para que esté ahí, en el programa de gobierno", resumió entonces el líder de Todos. De esta manera, una vez redactado el programa, no hubo mención alguna a la propuesta de medicamentos gratis de Sartori.

Además, mientras se elaboró el programa, los asesores de Lacalle Pou dejaron en claro que no incluirían ninguna propuesta cuya viabilidad técnica y económica no estuviera probada.

Sartori, sin embargo, está convencido de que en un "nuevo Parlamento" podrá impulsar la idea. Según afirmó, "la gente empezó a decir que no era tan mala idea" después de que vio que hay ejemplos de ello "en el mundo entero".

"Nosotros hicimos un gesto, una mínima señal de que queremos hacer algo", dijo al recordar el anuncio que hizo en mayo. "Comienza una nueva etapa. Quiero ser la voz en el Parlamento de los uruguayos que quieren cambio, progreso y prosperidad", señaló.

En junio, cuando todavía era precandidato y unas semanas después de presentar la Medicfarma, Sartori comenzó a entregar tarjetas en las que aseguraba que los jubilados y pensionistas podrían acceder a "medicamentos sin costo" a partir del "día que Sartori tome posesión como presidente".