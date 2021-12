Se acortan las entradas y cambia la tónica del mercado ganadero

La demanda se reactiva y se acortan las entradas en el mercado ganadero, con una limitada oferta de ganado preparado.

Cambió la tónica de los negocios tras el acuerdo entre frigoríficos y trabajadores en el marco de la negociación salarial y las últimas lluvias, realidades que aumentaron el poder negociador de los productores.

Ya se han puesto al día la mayoría de las cargas atrasadas, mientras los valores del ganado se recuperan gradualmente.

Los mejores novillos cotizan sobre US$ 4,20 y US$ 4,25 por kilo, con la faena para cuota 481 ya completa. La vaca gorda bien pesada se ubica entre US$ 4 y US$ 4,05 por kilo y los negocios por vaquillona se concretan con fluidez sobre los US$ 4,10 por kilo.

Hay margen para subas

Esos precios “van a quedar chicos” la semana que viene, estimó Gonzalo Bia, integrante de Rodeos Negocios Rurales. Para el consignatario “todavía queda margen de suba”, en un cierre de año en el que se espera que predomine la firmeza. Con el destacado ritmo de faena sostenido en los últimos meses “no hay ganado”, dijo Bia.

En otros países oferentes, como Argentina, Brasil o Estados Unidos, se ha registrado una fuerte recuperación de precios del ganado en el último mes. En el caso de Argentina, hay un valor despegado para el novillo en la región: US$ 4,62 por kilo.

Faena: el récord es posible

En el plano local, normalizada la situación sindical, la industria mantiene el interés de compra. Si bien la semana pasada la operativa, con tres días de paro, cayó a su segundo menor volumen semanal del año, hay expectativa de que en las próximas semanas vuelvan a faenarse unas 60.000 cabezas.

En la última semana fueron 37.875 vacunos. Y persiste la posibilidad de alcanzar un nuevo récord en 2021. En lo que va del año al 27 de noviembre se faenaron 2.363.221 cabezas, 31% más que en el mismo período el año pasado y 16,5% arriba del volumen procesado en 2019.

Desde el exterior la demanda por carne es sostenida, con menor propuesta de valores. Se está a la espera del reingreso de Brasil al mercado de China, con expectativa de que pueda resolverse este mes. Desde el país asiático hay una intención de moderar los precios. Y en Europa hubo un ajuste, con un mercado cauto ante la incertidumbre de una nueva ola de covid y la aparición de la nueva variante Omicron.

Por lo pronto, el precio de exportación cerró noviembre en el eje de los US$ 5.000 por tonelada para la carne vacuna. La semana pasada quedó en US$ 4.985 y en el acumulado anual alcanza los US$ 4.244, 13% arriba de los US$ 3.756 del mismo período del año pasado. Más allá de posibles ajustes, el año entra en su tramo final con precios históricamente altos.

En el mercado de reposición, aunque se celebró la lluvia, persiste la cautela con una mirada al clima más de mediano plazo.

Los pronósticos de precipitaciones irregulares para el verano llevan a que sea difícil “juntar las puntas” entre compradores y vendedores, con demanda puntual.

La faena retomó su dinámica tras una semana que varios paros de los trabajadores.

Ajustes en lanares

En lanares, en plena zafra, hay un gradual ajuste a la baja de valores, cargas trancadas y con largos plazos de entrada a planta.

A pesar de la presión de oferta, los precios siguen en niveles destacados, con el cordero entre US$ 4,50 y US$ 4,60 el kilo, el capón sobre US$ 4,40 y la oveja en el eje de US$ 4,20.

En la semana pasada, marcada por el conflicto, la faena de ovinos sumó 31.419 animales, números similares a los de la misma semana de 2019 y 2020.

El mercado internacional sigue firme para la carne ovina. En las últimas cuatro semanas móviles el precio de exportación promedió US$ 5.831 por tonelada. Y en el acumulado anual alcanza los US$ 5.136, un salto interanual de 18,6% con un promedio de US$ 4.331 en 2020.