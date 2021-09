Se acortan las entradas y los precios del ganado comienzan a tonificarse

Los precios para el ganado gordo muestran un gradual repunte al cierre de la faena de corral para cuota y la llegada de lluvias generalizadas en todo el país. El mercado mantiene la firmeza, con China pagando precios históricamente buenos por la carne vacuna e impulsando la faena a nuevos máximos.

Se acortan las entradas a planta y los mejores novillos, que excepcionalmente alcanzaban los US$ 4,35 por kilo la semana pasada, en los últimos días han logrado cruzar ese valor por kilo en cuarta balanza. Algo similar sucede con la vaca gorda especial y de punta, bien pesada, con negocios que no superaban los US$ 4,10 y que hoy logran hasta US$ 4,15. La vaquillona especial va entre US$ 4,17 y US$ 4,20 por kilo.

“Continúa el mercado firme con mejora de algunos valores por los ganados de punta”, dijo Alejandro Arralde, titular del escritorio del mismo nombre.

La oferta de ganados especiales sigue siendo reducida. Con las últimas lluvias se va a acelerar el rebrote de pasturas y se estima que la disponibilidad de ganado siga siendo poca, con un volumen de ganado que ya ha ido saliendo en los últimos meses.

Para el operador, “en el corto plazo, 15 días o un mes hacia adelante, vamos a continuar con poca oferta”, con un mercado que mantendrá la firmeza, ganando algún centavo por encima de los actuales valores, añadió.

Hay demanda sostenida por parte de la industria con ingresos a planta entre semana y semana y media. Se aceleran las compras previas al Año Nuevo Chino, el 1° de febrero, que deberán ser embarcadas, máximo, en los primeros días de noviembre.

Si bien el dato semanal suele revisarse, en la semana cerrada el sábado 4 de setiembre el precio de exportación para carne vacuna fue de US$ 4.821 por tonelada, el nivel más alto desde que hay registros, de acuerdo a datos preliminares relevados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Más allá de posibles ajustes y el componente Cuota 481 durante agosto, en lo que va de 2021 el valor de exportación se afirma con un promedio de US$ 4.069 por tonelada, 6% arriba de los US$ 3.838 en mismo período de 2020 y 9,5% más que en 2019.

Expectativas de subas

Las expectativas son de un mercado en ascenso, con una industria que en la medida que mantenga los altos niveles de faena irá comprando “todo lo que aparezca”, señaló Arralde.

La semana pasada la faena alcanzó los 58.284 vacunos y fue la más alta desde fines de 2017. De las últimas 20 semanas, 15 han estado arriba de las 50.000 cabezas. Y agosto volvió a marcar un mes récord de actividad.

En el mercado de reposición es poca la oferta, con alguna dificultad en la concreción de negocios particulares y cautela en la demanda. Se eligen mucho los ganados y se concretan negocios preferentemente por los de mejor estado corporal.

EO

Lo que mostró Plaza Rural

Esta semana en el remate de Plaza Rural el mercado priorizó los negocios más cortos, con subas para los novillos de 2 a 3 años y más de 3. Los terneros mostraron una baja en el precio promedio al kilo, a US$ 2,28 por kilo, un 6% por debajo de los US$ 2,43 del mes pasado, principalmente por tratarse de terneradas más pesadas. Al bulto el precio fue superior en este remate que en el pasado, con un promedio de US$ 502,78.

En lanares sigue el ascenso de precios, en un mercado muy demandado y con una oferta que aparece gradualmente. El cordero pesado cotiza entre US$ 4,40 y US$ 4,50 por kilo.

En la última semana la faena fue de 25.977 animales, y agosto cerró con 100.608, un 48% arriba de 67.935 del mismo mes de 2020.

El precio de exportación es muy destacado: la semana pasada cerró con un promedio de US$ 5.682 por tonelada y en el acumulado anual fue US$ 4.978, trepando casi 17% frente a los US$ 4.260 del año pasado.