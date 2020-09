Se agotan los plazos; AUF debe decidir con Tenfield de un lado y los jugadores del otro

Cuatro ofertas sobre la mesa. Dos interesados en los extremos dispuestos a imponer sus aspiraciones (Tenfield y los jugadores de la selección). Una semana para resolver. Y siete dirigentes de fútbol que tomarán la decisión más importante, desde 2015, sobre la comercialización de los derechos de televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en este caso para las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El 8 de octubre se inicia el clasificatorio para el Mundial 2022 y la AUF debe resolver: 1) cuál es el criterio que aplica, potencia su marca AUFTV o acuerda con Tenfield y genera mejores ingresos; 2) resuelto lo primero si es que opta por la grifa AUFTV, de qué forma negocia sus derechos, con un socio, con un intermediario o la misma Asociación se encargará del negocio; 3) está dispuesta a optar por una oferta que no es la de Tenfield, que tiene derecho a igualar; 4) impide a Full Play la opción de igualar la oferta, con los riesgos legales que vienen atados.

Esta semana, o a más tardar la próxima, se define el tema de los derechos de TV porque definitivamente se terminan los plazos.

En 2015, Tenfield y Full Play compraron los derechos de las Eliminatorias para Rusia 2018 por US$ 18 millones y establecieron una cláusula de igualación para el clasificatorio de 2022.

Camilo dos Santos

Cinco años después, la AUF debe resolver a quién le vende los derechos. Salvo que los venda a Tenfield, tendrá que brindarle a esta empresa y a Full Play la opción de igualar.

La que firmarán en las próximas dos semanas será la última vez que se incluya en un contrato esta cláusula de igualación.

De ahora en más no existirá la posibilidad de que la Asociación quede comprometida con nadie después de firmar un contrato más allá del plazo que establezca el acuerdo. Así está establecido en el nuevo Estatuto, que no permite firmar más allá del plazo de gestión. En el caso del ejecutivo actual estará en el gobierno hasta 2022.

En 2011, bajo el gobierno de Sebastián Bauzá, cuando firmaron la venta de derechos de las Eliminatorias para Brasil 2014, por primera vez habían excluido la cláusula de igualación. Cuatro años después, en 2015, Wilmar Valdez volvió a poner la cláusula en el contrato que firmaron con Tenfield y Full Play.

¿Quiénes deciden?

El que define sobre el tema derechos de TV de la selección es el comité ejecutivo de la AUF. Los siete dirigentes que resolverán son el presidente Ignacio Alonso, Gastón Tealdi (Peñarol), Eduardo Ache (Nacional), Jorge Casales (fútbol profesional), Matías Pérez (exfutbolista que representa a los grupos de interés), Fernando Sosa (fútbol amateur y la voz y voto de OFI) y Andrea Lanfranco (cuota femenina).

Alonso trabaja en el tema de los derechos de las Eliminatorias para Catar desde agosto de 2019. Había asumido en mayo de ese año. El último mes puso en conocimiento de todo lo actuado a sus compañeros del ejecutivo. Ahora deben tomar una decisión.

¿Cuándo deben resolver?

Pueden negociar los derechos hasta el 8 de octubre, día en que comienzan las Eliminatorias para Uruguay en el partido ante Chile en el Estadio Centenario. Sin embargo, hay asuntos que deben atender, por eso la fecha del 8 no es el verdadero límite para negociar.

En cualquier caso, salvo que la AUF se quede con los derechos, deberá otorgar a Tenfield y Full Play la opción de igualar la oferta. Ambas empresas tienen 10 días. En ese caso, con las Eliminatorias comenzando el 8 de octubre, el 28 de setiembre tendrá que quedar definido el tema.

La decisión de a quién otorgan los derechos será del ejecutivo que encabeza Alonso, pero tendrá que ser aprobado por el congreso que integran los clubes profesionales, amateur y los grupos de interés incluidos los 11 votos de los futbolistas.

Desde la AUF informaron a Referí que el primero que conocerá la decisión del ejecutivo será el congreso que se debería reunir antes del día 28.

Está fijado para el 1° de octubre un congreso, pero no incluye en el orden del día el tema de la comercialización de los derechos de TV de las Eliminatorias.

¿Cuáles son las ofertas?

Los neutrales manejan cuatro opciones en base a tres escenarios posibles.

1) Tercerización de los derechos. Tenfield puso en la mesa una oferta de US$ 20 millones y se queda con todo. Es la misma propuesta, sobre la que informó Referí en marzo, cuando las negociaciones habían quedado empantanadas. Se retira la cláusula de igualación debido a que no se puede incluir en nuevos contratos. Tiene a favor que es la mejor oferta que tiene la AUF y se asegura un ingreso fijo. Lo negativo para la Asociación es que cede todos los derechos y no puede utilizar la grifa AUFTV que quieren potenciar.

2) Venta de los derechos a través de vendedores que colocan los nueve partidos de Uruguay en las cadenas de televisión. Se trata de una empresa estadounidense, que a modo de agencia propuso vender los derechos de la AUF. La oferta que está en la mesa es de US$ 12 millones con un plus de US$ 2 millones. A favor: no tienen techo para negociar y pueden utilizar AUFTV. En contra: las incertidumbres económicas sobre la evolución del mercado.

3) Estructurar el canal AUFTV con un socio gestor. La AUF recibió las ofertas de dos proveedores para estos servicios. Una de las empresas es chilena. Esto conduce a avanzar en el camino de la televisación de sus propios contenidos para la Asociación. A favor: avanza en su plan de generar su propio canal para difundir contenidos con AUFTV. En contra: se desconoce el alcance económico y solo pueden transmitir los nueve partidos que Uruguay jugará de local en el Estadio Centenario.

En medio de esta definición aparecen dos actores con peso propio: Tenfield, que tiene los derechos del fútbol uruguayo desde 1998 y quiere quedarse con las Eliminatorias para 2022; y los futbolistas de la selección, que desde 2015 se plantaron ante Tenfield, mostraron una postura firme para conseguir mejores ingresos para la AUF, y limitar el poder de la empresa.

Desde el 8 de octubre se jugarán las Eliminatorias y los futbolistas decidirán el futuro de Uruguay en el campo.

Ahora son los dirigentes los que tienen dos semanas para resolver en el asunto más importante, a cuánto, cómo y de qué forma venderán los derechos de TV para el clasificatorio de Catar 2022. Ese dinero le permitirá a la AUF sostenerse económica en los próximos dos años.