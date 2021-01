Se archivó en la AUF la denuncia de Wanderers contra Nacional por violación de la burbuja sanitaria

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió este martes archivar la denuncia que presentó Wanderers el 2 de enero al presidente Ignacio Alonso y que este derivó a la Comisión el lunes de la semana pasada.

"La denuncia se archivó por aspectos formales y materiales", explicó a Referí Juan Pablo Decia, miembro de la Comisión.

"La Comisión entendió que la denuncia careció de un requisito de procedibilidad porque la disposición transitoria incorporada al Reglamento General de la AUF en el Congreso del 23 y 27 de julio de 2020, estableció que quiénes pueden denunciar eventuales incumplimientos al Protocolo Sanitario son los clubes a través de su Oficial de Cumplimiento. Wanderers hizo la denuncia a través de su presidente por lo cual se determinó que existió improcedencia por falta de legitimación", explicó Decia.

El incumplimiento de ese aspecto formal fue un impedimento para que la Comisión ingresara en el estudio de los aspectos de fondo de la misma, es decir en las cuestiones materiales.

Decia explicó que "el Protocolo de AUF vigente no regula la existencia ni las condiciones del aislamiento preventivo que deben realizar las delegaciones que provienen de competencias en el exterior para quedar en régimen de burbuja, y consecuentemente tampoco existe la obligación para los oficiales sanitarios de cumplimiento de los protocolos comunicar a la AUF o al Ministerio de Salud Pública el rompimiento de la misma o cualquier otro aspecto vinculado a la burbuja. Esa situación está regulada en el Protocolo acordado entre el MSP y la Conmebol. Al romperse la burbuja, con los hechos que son de público conocimiento, se generó una sanción a Nacional de parte de la autoridad sanitaria competente que en este caso es el MSP".

"Lo que se establece el protocolo que fue incorporada al reglamento de la AUF por el Congreso es la obligación de los oficiales de cumplimiento de los clubes de comunicar a la AUF y al MSP los casos positivos de covid-19 y en ese sentido Nacional cumplió a cabalidad con todas las comunicaciones con el caso positivo que tuvo de un funcionario. Lo de la burbuja no se comunicó porque no existía obligación de hacerlo, la burbuja de aislamiento preventivo no está regulada en las normas AUF así como tampoco lo está la obligación de comunicar una ruptura de la misma. Las comunicaciones normatizadas son las que están relacionadas con los casos positivos y se sanciona cuando se oculta un caso positivo. En materia de la burbuja lo que está protocolizado es una norma a través del MSP y Conmebol y al haberse incumplido es el MSP el que debe imponer la sanción, que fue lo que ocurrió", concluyó Decia.