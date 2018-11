Se cayó una tribuna prefabricada en la final del rugby y hubo golpeados

Un susto importante se vivió minutos antes de que comenzara la final del Campeonato Uruguayo de rugby entre Trébol y Old Christians en la cancha de Old Boys cuando una de las tribunas prefabricadas no soportó el peso de tanta gente y se vino abajo, produciendo determinados golpes en algunos espectadores.

Luego de ser atendidos, y de ver que no había ninguno de gravedad, el partido decisivo por el torneo más importante del rugby nacional comenzó a jugarse con algunos minutos de retraso, pero sin inconvenientes.