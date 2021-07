Se consolida la suba y el novillo especial cruza los US$ 4,20 por kilo

En la última semana ganó ritmo la suba de valores por el ganado gordo, en un mercado que ya venía firme. Hay una fuerte presión de compra por parte de la industria, poca oferta de ganados especiales y una demanda internacional sostenida y con buenos valores.

Se han cerrado negocios por novillos bien pesados de verdeo arriba de US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza, superando los US$ 4,15 que se alcanzaban en promedio la semana pasada. Se trata del valor más alto desde diciembre de 2019 y que supera en 22% los US$ 3,43 registrados en mismo período del año pasado.

Los ganados de calidad logran una diferenciación en cuanto a precio. Con verdeos atrasados y sin volumen de forraje, los ganados especiales son los de menor disponibilidad y se agranda la brecha con los ganados más generales.

En vacas hay un rango de precios más amplio, desde US$ 3,80 para las más generales hasta US$ 3,95 a US$ 4 para lotes especiales, de buena calidad y carcasas bien pesadas. La vaquillona especial –muy pedida por el abasto– cotiza entre US$ 4 y US$ 4,05, con lotes de excepcionales que pueden alcanzar los US$ 4,10. Las cargas en promedio rondan una semana.

La demanda industrial, que hasta hace unos días era dispar entre plantas, ahora se ha emparejado y hay consultas permanentes por parte de los frigoríficos, que mantienen una actividad sorprendentemente alta para la época. La semana pasada la faena de vacunos volvió a cruzar las 50.000 cabezas y superó en 20.000 animales el volumen faenado en igual semana el año pasado.

Esta fuerte dinámica es impulsada por un mercado internacional que sigue pujante. El mercado chino mantiene la firmeza para la carne vacuna, con valores altos, demanda estable y perspectivas de que esto se mantenga durante la segunda mitad del año. En Europa se ha registrado algún ajuste de precios tras que pasara el período fuerte de compras para el verano europeo. Y en Estados Unidos hay algo más de dinamismo en compras en los últimos días.

Así se ve reflejado en el precio de exportación de la carne vacuna, que alcanzó los US$ 5.281 por tonelada, el mayor valor desde que hay registros (2002), de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Si bien el dato es preliminar y posiblemente registre ajustes en los próximos días, se consolida el ascenso de precios. En las últimas cuatros semanas móviles el promedio fue de US$ 4.337 por tonelada y en lo que va del año acaricia los US$ 4.000 con US$ 3.981. Una recuperación de 3% frente a los US$ 3.864 alcanzados en igual período de 2020.

El mercado de reposición no acompaña esta efervescencia. En pleno invierno y con escasa disponibilidad forrajera predomina la cautela al hacer negocios, con estabilidad de valores. La oferta ha menguado y se sigue acentuando una relación de flaco/gordo netamente favorable a la invernada.

Operadores ganaderos coinciden en que los fundamentos del mercado son más sólidos que en 2019 y que generan optimismo para el segundo semestre.

Por lanares, en la misma línea que los vacunos, la demanda sigue firme. Comienzan a aparecer algunos lotes de corderos pesados más tempranos, aunque la oferta sigue siendo muy reducida. La colocación es fluida, con valores que superan los US$ 4 para prácticamente todas las categorías.

El cordero pesado cotiza prácticamente a la par que el novillo especial, en un eje de US$ 4,15. Los borregos superan los US$ 4,03 y tanto capones como ovejas se acercan a US$ 4.

El precio de exportación para la carne ovina sigue siendo muy destacado, con un promedio de US$ 5.639 la semana pasada y un ingreso medio de exportaciones de US$ 4.868 en lo que va del 2021, 13% arriba de los US$ 4.300 logrados en igual período de 2020.

Las perspectivas hacia adelante también son de firmeza para los ovinos, con una demanda china imparable.