Se derrumbaron los granos y el golpazo más grande fue para la soja

Se derrumbaron los precios de los granos y el golpazo más grande fue para la soja. En parte es el fruto de una corrección global en el precio de las materias primas. La percepción es que hay que esperar a la próxima cosecha de Estados Unidos, con los compradores retraídos, pero como parte de un ajuste muy general, muy fuerte también por ejemplo en las maderas.

Una baja pocas veces vista en el aceite de soja llevó a que esta semana los US$ 500 por la soja pasaran a ser un recuerdo lejano. Pocas veces en la historia se han dado bajas de esta magnitud.

El maíz y el trigo también acompañaron, pero el descenso más fuerte fue en el mercado sojero que termina la semana sobre los US$ 450 Nueva Palmira, tras desplomarse de US$ 550 a US$ 480 en Chicago. Solo el jueves el aceite de soja bajó US$ 120 por tonelada.

Las lluvias que se esperan sobre los cultivos de Estados Unidos, las dudas sobre la demanda futura de biocombustibles y la salida masiva de los fondos de las materias primas son algunos de los argumentos para este ciclón que se acentuó a medida que avanzaba la semana.

Afortunadamente la mayoría de los productores concretó ventas antes de que llegara este tobogán que empezó a acentuarse con el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del jueves de la semana pasada.

Para muchos productores que se juegan a arrendar con precios altos, la situación cambia potencialmente de forma drástica, ya que por ahora los insumos clave como los fertilizantes no han bajado de precio.

En el plano local los cereales como trigo y maíz no sienten tanto el descenso, por la ausencia de grano en Brasil, que está importando maíz de Argentina y autorizó la entrada de maíz estadounidense, aun de variedades genéticamente modificadas que no están autorizadas en el propio Brasil.

Un panorama similar es el que se aprecia en el trigo.

En ambos casos los precios continúan atractivos y la siembra empieza a cobrar ritmo nuevamente. La semana próxima, despejada hasta el jueves, dejará casi completa la siembra que se viene realizando.

También es bajista el panorama del arroz, que ha caído en Brasil en reales, pero con la compensación de una fuerte valorización del real que sostiene las cotizaciones. Dentro de todo, hay algo más de calma.

En chicago los tsunamis de los especuladores generan vértigo, lo que antes subió en forma poco creíble ahora bajan de forma también poco creíble.

Y, en ese marco, muchos agricultores se preguntan si pasará lo mismo con el precio de los fertilizantes.

Juan Samuelle

El sector agrícola atento a lo que sucede en las bolsas de valores.