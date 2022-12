Se develó la causa de la muerte del periodista estadounidense Grant Wahl durante el Mundial Qatar 2022

El periodista estadounidense Grant Wahl murió de un aneurisma aórtico ascendente no detectado con hemopericardio, mientras cubría el partido Holanda vs Argentina del Mundial Qatar 2022 la semana pasada, según su esposa, la Dra. Celine Gounder.

Gounder dijo que la Oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York realizó u na autopsia.

"Grant murió a causa de la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio", escribió en una publicación en su Substack (una plataforma en línea).

"La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habría salvado. Su muerte no estuvo relacionada con covid. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte", explicó la esposa.

Wahl, un reconocido periodista deportivo de Estados Unidos de 49 años, se derrumbó en la sala de prensa durante el partido del 9 de diciembre y no pudo ser revivido.