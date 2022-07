Se esperan más ajustes y luego estabilidad en valores del ganado

Los valores en el mercado del ganado gordo disminuyeron, así como también las actividades en las plantas de faena esta semana y se prevé que también en las próximas.

En el norte del país se hicieron negocios por novillos entre US$ 5 y US$ 5,10 por kilo en cuarta balanza, y por las vacas entre US$ 4,75 y US$ 4,80, informó a El Observador Martín San Román, director del escritorio Correa y San Román e integrante de Pantalla Uruguay, quien analizó los negocios realizados esta semana.

“Los valores tuvieron un ajuste considerable a la baja, creo que podrían tener algún ajuste más, no mucho, y después estabilizarse en la medida en que la industria empiece a faenar”, comentó, y agregó que no van a sobrar los ganados, como ha sucedido en otros años en los que se ha generado “un embudo” con la disponibilidad de animales.

La oferta de ganados para faena es escasa porque los verdeos “están bastante demorados”, dijo.

Principalmente en el norte, en Salto y Artigas, la situación forrajera es complicada porque “no hubo primavera, fue pésima y eso fue lo malo, porque el partido se juega en primavera”, indicó. Este año el problema más grande para los ganaderos de esa zona es que llovió muy poco y, si bien se dieron buenas precipitaciones en otoño, no fueron suficientes para paliar la situación.

Verdeos bastante demorados

Las últimas precipitaciones, si bien fueron desparejas, fueron muy bienvenidas para los productores. En el norte del país cayeron entre 20 y 25 mm, en promedio en los últimos días, aunque, según explicó el rematador, “el campo natural está pelado” y los productores ya están dando fardos. “Creo que a algunos se le puede complicar, porque ya hay ganados que están sintiendo el rigor del invierno”, comentó.

Si bien en el norte no hay tanta producción de corral, se espera que hasta el mes de agosto no se estarían cargando ganados en los corrales, porque aún no están prontos.

El estado de los ganados

Las categorías de cría y recría disponibles para faena tienen un estado “normal para la época”, aseguró, aunque en Artigas, donde las pasturas están más castigadas, se ven más ganados livianos. “Ojalá que no, pero creo que a muchos ganados preñados se les puede complicar la situación”, dijo. Es probable que en esa zona del país los verdeos comiencen a brotar cerca del 15 de agosto, lo que el rematador destacó como una ventaja para los ganaderos de la zona.

Las entradas a frigorífico

Las entradas a planta se están dado para la última semana de julio, comentó el empresario. Varias plantas frigoríficas han detenido sus actividades por la baja en la oferta ganadera, lo que San Román destacó.