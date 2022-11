Se están vendiendo más caballos que el año pasado y los valores son buenos

La zafra de remates de equinos comenzó de buena manera, “los valores se ven bien”, y están incluso “mejor” que en las ventas del año pasado. “Lo que sí se ve es un mayor volumen” de ejemplares comercializados, comentó a El Observador Germán Sapelli, gerente de Equinos de Zambrano & Cía.

Según detalló Jacques Boutmy, directivo de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCU), los obtenidos hasta ahora “son muy buenos valores para el momento, interesantes para el mercado de hoy en día”.

Caballos mansos de andar se han valorizado entre US$ 3.000 y US$ 4.000 de promedio; mientras que yeguas con cría, con pedigríes destacados y con buenos padrillos, se han comercializado por encima de los US$ 5.000 y hasta US$ 6.000; potrancas para domar se han vendido a US$ 3.000 y potrancas muy seleccionadas han alcanzado los US$ 5.000 y US$ 6.000, informó el criador.

El precio depende del tipo de animal, explicó. “Si tienen pedigríes de los que hay pocos en el mercado, esos se pagan más”, aseguró.

Buen panorama de ventas

Sapelli sostuvo que “la zafra viene bien, hay mucha oferta y un buen panorama de ventas. Las preofertas se están moviendo bien y hay muchas consultas”.

El interés por caballos nacionales es de clientes locales, pero también de extranjeros, aunque, según destacó Sapelli, si bien Uruguay exporta genética equina a mercados europeos, a Paraguay, Argentina y Brasil, los costos de exportación son una limitante para concretar mayor cantidad de negocios.

Caballos para todos

La clientela es diversa, por un lado están quienes buscan sangres destacadas, animales para cabaña y exposición, y también quienes eligen equinos para paseo, para trabajo y para competencias deportivas.

Se han puesto y se pondrán a consideración en los próximos días yeguas de cría, de manada, potrancas, yeguas domadas, mandas y de andar, entre otros, “la oferta es abierta para todo tipo de usuarios y la caballada está muy buena, llega muy bien, en un muy buen estado. Es una oferta bien interesante que destaco es para todos los usos”, mencionó Boutmy.

Una clientela más selectiva

Al momento de elegir, predominan mucho los gustos personales de los compradores.

Los clientes miran el pelo, el tipo de sangre, la conformación y la expresión de los animales; las sangres y pedigríes también son características a las que se le presta mucha atención.

Pero además, según detalló Boutmy, los compradores buscan mansedumbre, docilidad, que son “características fundamentales para todos aquellos que quizás no son jinetes muy avisados pero buscan caballos para disfrutar, que sean mansos, de buen temperamento y buena doma”.

En el caso de quienes son criadores, se busca mucho que los pedigríes sean “interesantes”, mencionó, con preñeces de padrillos de destacados; y por otro lado, aquellos compradores que buscan caballos para entrenar eligen a sus caballos por sangres funcionales, animales de buenos movimientos, que son los que una vez domados podrán destacarse en las diferentes pruebas.

Según resaltó Sapelli,“los clientes están más selectivos y se informan mucho más que antes”.

“Año a año las cabañas uruguayas intentan mejorar su trabajo para vender genética y llegar a una clientela que es cada vez más rigurosa al momento de elegir caballos” añadió el integrante de Zambrano & Cía.

Caballada de 200 Criollos

La oferta es variada, tanto en cabañas como razas y zonas del país. La raza Criolla sigue destacando en cantidad. Según explicó Boutmy en esta zafra se dispersarán cerca de 200 ejemplares Criollos, todos de muy buena calidad.

La zafra se ha virtualizado, si bien varias de las ventas siguen siendo presenciales, muchas se realizan de manera online, una forma de comercialización a la que los compradores han respondido bien. Por esa realidad del mercado los catálogos cada vez están mejor preparados, con mayor cantidad de datos de los ejemplares e imágenes, coincidieron Boutmy y Sapelli.

Oportunidades de negocio

Criollos en Cecade

El 14 de noviembre la firma Zambrano & Cía pondrá a consideración los Criollos de las cabañas Las Brujas, La Soleada y Don Augusto. En esta oportunidad se pondrán a consideración 35 lotes en 24 cuotas, entre los que se incluirán potrancas, yeguas domadas, de cría, padrillos y servicios.



Criollos da Fronteira

El 18 de noviembre el escritorio Silveira Negocios Rurales pondrá a consideración los caballos Criollos de las cabañas El Gavilán y La Cañada, en la venta titulada Criollos da Fronteira. El catálogo con los detalles de la oferta se puede revisar en la página web de la firma.



Haras Los Méndez

El 18 de noviembre Zambrano & Cía rematará caballos Árabes y Anglo Árabes de Haras Los Méndez, que se llevará a cabo en la Rural del Prado. Todos los equinos incluidos en la oferta están inscriptos para correr en la Copa HLM por premios de $ 600 mil.



El Chiripá

El 24 de noviembre Zambrano & Cía rematará Criollos de la cabaña El Chiripá, en una venta en la que se destacarán 30 Criollos de pedigrí entre los que se incluirán yeguas de andar, yeguas de manada, castrados de andar, potrillos y potrancas que están habilitadas para correr la Copa Campera.



Criollos de Selección

El 2 de diciembre Zambrano & Cía hará el 21° remate anual Criollos de Selección, “La gran fiesta Criolla”, de las cabañas Aguas Claras y Cerro de los Cardos. En la oferta se incluirán potrancas, yeguas de manada, castrados y potrillos.