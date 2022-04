"Somos conscientes de que a la compañera se la dejó muy sola": la muerte de Michelle Suárez y la reacción del PCU y colectivos trans

Michelle Suárez tenía 25 años cuando se recibió de abogada e hizo historia al convertirse en la primera profesional trans en Uruguay. Tenía 30 años cuando redactó la ley de matrimonio igualitario, uno de los hitos más destacados por los frenteamplistas en la administración de José Mujica. Fue, además, la primera senadora trans, cuando asumió la banca de Marcos Carámbula en 2017. Pero escaló tan rápido como después cayó, luego de que la Justicia la imputara por falsificación de firmas.

Así, quienes en aquel entonces se embanderaban con las mismas causas que Suárez y la ponían de ejemplo, ahora prefirieron apenas aparecer o hacer públicas sus condolencias cuando, también rápido (tenía 39 años), Suárez murió debido a un paro cardíaco.

En diciembre de 2017, Suárez renunció al Parlamento, a pedido del Partido Comunista, después de haber sido acusada de falsificar firmas en escritos judiciales. En ese momento, envió una carta al Partido Comunista en la que rogó "disculpas" a sus "queridos compañeros, por cualquier zozobra vivida" en su nombre, y aseguró que "cualquier error cometido fue en el ejercicio de la función privada, y nunca en el ejercicio de la función pública".

Seis meses después, la Justicia la procesó con prisión por cuatro delitos de falsificación de firmas, un delito de estafa y otro por falsificación de documentos privados. Desde entonces, Suárez bajó la persiana pública y redujo considerablemente sus apariciones en los medios. De a poco, también fue perdiendo contacto con los dirigentes. Hasta que entró en depresión.

"Sabemos y somos conscientes de que a la compañera se la dejó muy sola (...) Yo perdí el vinculo. La última vez (que hablé con ella) fue cuando estábamos en medio del debate sobre si era cierto lo que le atribuían o no y la necesidad de tener que pedirle directa y personalmente a ella que renuncie a la banca. Ese es mi último recuerdo", reconoció a El Observador el secretario general del PCU, Juan Castillo.

Aunque valoró sus aportes durante las discusiones previas a la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans (también fue la corredactora de la ley de matrimonio igualitario), el dirigente se mostró algo más cauto al referirse a un eventual reconocimiento por parte de la fuerza: señaló que la exlegisladora generaba opiniones divididas entre los propios integrantes del sector y también descartó la posibilidad de emitir un comunicado en su memoria. "Puede ser que el partido haga el lunes una valoración un tanto más profunda", estimó.

Castillo insistió en que, a pesar de su desvinculación, la muerte de Suárez "impacta", como "cualquier muerte de cualquier compañero o compañera".

"Es una compañera a la que no supieron respaldar y apoyar como tenían que hacerlo para que se sostenga. Pero eso no quita lo otro: la valoración a los aportes que ha hecho en su vida militante. Creo que lo tenemos asumido y, aunque no todos piensen igual ni respeten los mismos valores, nadie le va a sacar esa situación. Yo lamento profundamente el final de su vida tan joven y además no voy a dejar de valorar el aporte al trabajo que ha hecho ella para que hoy exista una ley a la que le puso mucha cabeza y trabajo", resumió.

El silencio y la cautela del Partido Comunista también estuvo en el Colectivo Trans del Uruguay (CTU). A Thomas Bertón, uno de sus integrantes, le pareció acorde no entrar en valoraciones, a excepción de quienes, cree, la dejaron de lado en su momento político más tenso.

"Consideramos que la dejaron sola cuando cometió un error como persona, pero tampoco vamos a entrar en detalles. Sí estaría bueno que esas personas hoy se hagan responsables y pongan la voz y su parte", apuntó.

El quiebre para Suárez llegó con la sentencia judicial. Fue el antes y el después de una mujer que había emergido desde abajo tan rápido como luego cayó.

En una de sus últimas entrevistas antes de desaparecer de la vida pública, en el programa Todo pasa (Océano FM), Suárez dijo que estaba viviendo "un duelo" al que solo comparaba con la muerte de su madre. "La única vez que yo sentí que alguna emoción me pudo azotar de la manera en que ha sido los últimos meses fue cuando falleció mi madre. Fue la única vez que sentí tanto dolor o angustia", dijo en ese momento.

Su madre murió en 2009, cuatro días antes de que ella rindiera el examen con el que se convertiría en la primera persona trans en recibirse de abogada.

Ahora, con su muerte, la postura del colectivo, según explicó Bertón, será "respetar la partida de una compañera", sin entrar en pronunciamientos públicos: "No vamos a decir más nada ni abrir ningún tipo de debate", dijo y agregó: "Hoy nos paramos desde el silencio y el respeto".

Suárez intercambiaba de vez en cuando mensajes con algunos integrantes del colectivo Ovejas Negras, un grupo que se define como defensor de la diversidad sexual y promotor de los derechos de las personas LGBTI. El Observador se comunicó con otros miembros del colectivo, que prefirieron no participar de la nota.

Una integrante que prefirió no identificarse dijo a El Observador que "no se puede negar" el trabajo que hizo por la comunidad, pese a que todavía no hay una postura general ni clara sobre ella.

En silencio, y a la espalda de los dirigentes del Frente Amplio, familiares y allegados la despidieron en un entierro íntimo que le puso punto final a una vida de 39 años. Suárez, que vivía en la Costa de Oro (Canelones), murió el viernes sobre la hora 19 tras estar internada varios días en el Círculo Católico, en Montevideo.