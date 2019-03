Se levantó la veda de cartelería y políticos comienzan a copar las columnas

En las calles de Montevideo cada vez más se respira el ambiente de la campaña electoral. A la cartelería fija ubicada en las principales avenidas, se sumaron en los últimos días los pequeños carteles de carton plast que, atados con alambre, adornan las columnas del alumbrado público de la capital.

Es que a partir del 1° de marzo, los partidos políticos quedaron formalmente habilitados a colocar este tipo de cartelería, que ya puede verse a lo largo de toda la rambla y en algunas de las principales avenidas de la ciudad.

Sin embargo, no son estos los primeros carteles de carton plast que se han colocado en lo que va de 2019, ya que hasta entonces integrantes de listas de todos los partidos políticos se adelantaron a la norma, obligando a la Intendencia a retirar la cartelería.

Según establece la normativa municipal, los partidos políticos pueden colocar cartelería en las columnas existente –con excepción de señales de tránsito-, así como pasacalles, dentro de los 120 días previos a una elección nacional, departamental o municipal. Teniendo en cuenta la elección interna que se realizará en junio, la veda se abrió el pasado viernes.

De todas formas, permanece la prohibición de colocar propaganda sobre la avenida 18 de Julio, avenida del Libertador (entre 18 de Julio y el Palacio Legislativo), ni sobre la calle Sarandí. Tampoco está permitido la colocar este tipo de cartelería en las Plazas Constitución, Independencia, Cagancha, Fabini y de los Treinta y Tres, en el espacio libre delimitado por el bulevar Artigas y la avenida Luis Alberto de Herrera, en la explanada del edificio Libertad, en la explanada de la Intendencia, ni en los espacios declarados Monumentos Históricos Nacionales o de interés departamental, según indica la normativa municipal.

Más allá de estas prohibiciones, se podrá colocar carteles anunciando actos públicos en el lugar en el que se van a realizar con una anticipación de tres días a su celebración.

La normativa agrega que está prohibido instalar este tipo de cartelería en árboles, pavimentos de aceras y calzadas, contenedores de residuos, plazas, parques, playas, edificios públicos, cementerios, obras de arte y en cualquier otro componente del mobiliario urbano.

El digesto municipal establece además la obligatoriedad de que todos los partidos retiren su cartelería pasados 30 días después del acto eleccionario, y de no hacerlo podrán ser sancionados con multas que parte desde los 4 UR ($4.644) a las 350 UR ($406.686).

Sin embargo, en 2014 cuando los partidos no retiraron la cartelería de la elección interna, la comuna no aplicó sanciones.

Adelantados

Según dijo el prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, Christian Di Candia a El País, la comuna debió quitar “decenas de kilos” de carteles y pasacalle que fueron colocados antes del 1° de marzo. El jerarca municipal agregó que si bien“todos los partidos han incumplido”, también todos los partidos tienen “candidatos que cumplen perfectamente”, pero “hay sectores que siempre se cortan solos”.

En estos casos, los partidos no reciben sanciones, aunque deben pagar la multa de 4 UR ($4.644) para recuperar los carteles que la comuna incauta, algo que en general no se hace ya que el precio de cada cartel puede ir desde los US$ 0,50 ($17), a otros que pueden llegar a costar U$S 7 ($ 233).