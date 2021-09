Se preparan los campos para una cosecha soñada de cultivos de invierno

Con un crecimiento del área de siembra de aproximadamente 20% a nivel nacional y precios que los productores definieron como "impresionantes" –como el de la colza, que supera los US$ 600 la tonelada–, las expectativas para una cada vez más próxima cosecha de los cultivos de invierno son muy buenas.

La colza, que este año llegó un área de siembra récord, según los datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de 160.000 hectáreas –sobre las 114.000 sembradas en 2020– viene evolucionando muy bien en las chacras, y por el escenario de precios internacionales los agricultores están entusiasmados.

“Se plantaron bien, están sanas, se fertilizaron bien, no ha habido problemas de helada y están muy buenas”, comentó a El Observador Andrés Alayón, presidente de la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD).

En esa zona del país se estima que el rinde de este cultivo sea entre 1.800 y 2.200 kilos por hectárea. “Si se da lo que planeamos, será un récord de área, de rinde y de precios, por lo que esperamos una buena cosecha”, agregó.

La floración ya está avanzada y por estos días se está dando el llenado de granos. Dependiendo de cómo avance la primavera, en los últimos 10 días de octubre ya se podría comenzar a cosechar, indicó.

El vicepresidente de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), Juan Manuel García, coincidió: “La colza está llenando el grano y tiene un excelente potencial”. La estimación de rindes para la mayoría de los establecimientos vinculados a la cooperativa está en el entorno de los 2.300 kilos. Las perspectivas son buenas, “porque las condiciones están excelentes, hay días frescos, capaz que falta un poco de sol pero los suelos están con un muy buen nivel de almacenaje de agua”, expresó.

Por su parte, Ignacio Russi, presidente de la Sociedad Rural de Durazno (SRD) e integrante de la Unión Rural de Flores (URF), comentó que en general las chacras de Durazno, Flores y algunas de Canelones se están reponiendo del exceso de agua que dejaron las lluvias del inicio de setiembre, pero los cultivos “se están poniendo al tiro del sol necesario”, y pese a “lo complicado que fue la implantación y para la fecha tardía, los cultivos están bastante bien”.

La situación más complicada, comentó, la vivieron los cultivos que se sembraron en mayo, como los trigos largos y la cebada, que en algunos casos debieron resembrarse por las condiciones de humedad.

Crece el triángulo de invierno

La buena producción de colza se da en el marco de la zafra con área de cultivos más grande desde 2011, consignó un análisis de Blasina y Asociados en El Observador. De acuerdo a las estimaciones de la DIEA se podría llegar a las 615.000 hectáreas a nivel nacional este año.

Pero no solo la colza viene con buenas perspectivas, también el trigo y la cebada, que a nivel nacional también aumentaron en siembra, e hicieron crecer el triángulo de cultivos de invierno. El trigo pasó de 224.000 hectáreas en la zafra pasada a 237.000, mientras que la cebada de 185.000 a 218.000 hectáreas.

Las perspectivas de precio son muy buenas para los cultivos de invierno.

Copagran: 18%, 55% y 120% más

Para el vicepresidente de Copagran, el crecimiento en el área de cultivos se dio porque tras un verano en el que los rendimientos “fueron muy magros”, los agricultores decidieron producir con “la necesidad de obtener ingresos rápidamente”, y la siembra comenzó en un momento en el que los valores “ya eran buenos”.

Copagran suele trabajar una importante área de cultivos de invierno, pero este año los productores acompañaron el crecimiento nacional y en la cooperativa se notó esa suba.

Según explicó García, el área de siembra de cebada –entre la cebada de industria y la cebada semilla– aumentó un 18%, en total la cooperativa tiene 30.000 hectáreas de esta producción sembradas; la colza aumentó un 55%, ese cultivo se ubica hoy en 11.000 hectáreas; y el trigo tuvo un crecimiento de 120%, con una siembra de 9.000 hectáreas. “Algunos cultivos crecen más que otros, la cebada es la que menos creció porque se hace por contrato con las malterías, que definen cuánto quieren aumentar”, añadió.

Cebada y trigo

En la zona de Dolores el estado de la cebada es muy bueno en general, mencionó Alayón, salvo por aquellas que se sembraron un poco más tarde y tuvieron “algún problemita de lluvia”. En este cultivo, un problema que está viendo es la mancha “tipo red”, que, según explicó García, se está controlando con fungicidas.

El trigo está muy sano, dijo Alayón e indicó: “Están muy buenos, porque se sembraron en época, no tuvieron problemas de heladas y están muy lindos”. Según García, en las chacras de Copagran este cultivo tiene “más variabilidad”, algunos están más atrasados que otros por la fecha en la que se sembraron, pero en los que están más adelantados “se ve un potencial muy bueno”, y la situación sanitaria está en buenas condiciones.

La cosecha de cebada y trigo se estima pueda comenzar en noviembre.

BASF La cosecha de trigo y cebada podría se planea para noviembre.

Precios y costos

Para el vicepresidente de Copagran, los precios de la colza, que para exportación la cooperativa vende a US$ 610 la toneladas y en el mercado interno a US$ 630, “son impresionantes”. Pero en el caso del trigo –que cotiza a US$ 245 la tonelada– y la cebada –entre US$ 245 y US$ 270 la tonelada–, los valores dependen un poco más de temas regionales. Por ejemplo, el trigo depende de las producciones de Brasil y Argentina.

Por su parte, el presidente de la SRD sostuvo que los valores para estos cultivos son “históricamente altos”, lo que, visto en perspectiva de rentabilidad de la producción “hace bajar los riesgos, porque con menos kilos, si se obtiene una buena calidad, se pagan los costos”.

Aunque el escenario de precios es muy positivo, Russi resaltó que se debe tener en cuenta también que los costos de insumos, como los de fertilizantes, subieron este año.