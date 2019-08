Se revoluciona Carrasco: Copa Davis, Mundial 2020 y un lugar para el tenis en la vida de los uruguayos

Para el gran público, el tenis en Uruguay es ese deporte que atrapa la atención cuando Pablo Cuevas gana un título, juega en un Grand Slam o realiza alguna pirueta con la raqueta que asombra al mundo y recorre, a través de videos virales, los celulares despertando asombro en quienes lo observan. Y ya está. Eso es todo. El resto, que incluye a cientos de deportistas, entrenadores, dirigentes, padres, espectadores, aficionados, anda en otro carril, en el de la soledad de los mundos en que se transforman los deportes menores en Uruguay, donde nada trasciende y que, en todo caso, podrá ser noticia por algún escándalo.

Sin embargo, por estos días, en silencio el tenis se está preparando para algo grande en Uruguay. Inédito. Tan importante, según los dirigentes, que por primera vez en el Carrasco Lawn Tennis no estará el tablero indicador manual, y la tecnología invadirá el polvo de ladrillo porque habrá dos pantallas gigantes como tableros electrónicos y el indicador de la velocidad con las exigencias de la ITF (Federación Internacional de Tenis por sus siglas en inglés). Este último será monitoreado por un técnico de esa organización que llega especialmente a Uruguay.

¿Cuál es la razón que promueve esta movida? El sábado 15 y domingo 16 de setiembre Uruguay será local ante República Dominicana en la serie de Zona I Sudamericana de Copa Davis, que servirá como ensayo para Uruguay para ingresar a la elite mundial de tenis.

¿Por qué es un ensayo? Porque la ITF testea a Uruguay ante la posibilidad de que si el equipo capitaneado por Enrique Pérez Cassarino le gana a los centroamericanos avanza al Grupo Mundial, y que lo tendrá en febrero de 2020 peleando por una de las 18 plazas para jugar el mundial de tenis, por el nuevo formato de Copa Davis. En ese caso, es posible que una potencia tenga que jugar en Montevideo.

Si Uruguay gana llegará a un lugar al que nunca accedió –ni en sus mejores tiempos, en los de Diego Pérez y Marcelo Filippini, cuando en 1994 quedaron a un partido de lograrlo ante Austria-, y que la organización de la ITF no se permite improvisar.

Ruben Marturet, presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT), explicó a Referí que desde hace meses trabajan en la organización siguiendo los estándares de calidad de la ITF.

¿Cuáles son las exigencias? Seguridad para las delegaciones todo el día: en la cancha, en el vestuario, en el hotel, en los traslados. Las delegaciones se deben alojar en un hotel de cuatro o cinco estrellas entre el piso dos y siete. Ni en el primero ni más allá del octavo. Así está escrito. Las delegaciones irán al Hotel Cottage. Cerrar las calles aledañas al Lawn Tennis el fin de semana. Generar vallados de control para el ingreso al estadio. Una sala exclusiva, cerrada, para el control de dopaje. Tableros electrónicos. Tableros de velocidad. Arcos gigantes en la puerta de acceso al estadio con gigantografías de Pablo y Martín Cuevas, los tenistas número 1 y 2 de Uruguay.

Para el mundo del tenis estos son asuntos de todos los días. Para Uruguay, una circunstancia especial. “Si nos piden 10, hacemos 12”, dice Rubek Orlando, secretario general de la AUT. "Es una gran oportunidad para el tenis y queremos aprovecharla".

Orlando, se detiene en un detalle. Para la revista oficial, que se presenta en el torneo, la AUT juntó a todos los jugadores de Copa Davis de Uruguay y quedaron registrados para la historia en una foto. Desde 1931 a la fecha son 40 los que jugaron a ese nivel.

La serie de Copa Davis ante Dominicana se jugará en la cancha principal de Carrasco Lawn Tennis. El equipo uruguayo lo integrarán los hermanos Cuevas, Francisco Llanes y otros dos jugadores que el capitán anunciará una semana antes. Además, otros dos a tres juveniles concentrarán los siete días con el plantel celeste para vivir la experiencia internacional. Pérez Cassarino entiende que los jóvenes crecen a partir de esos momentos en Copa Davis.

“Me acuerdo ahora algo que me dijo Chelo Filippini hace un tiempo: en la Davis, a diferencia de un partido individual, tenés un poco más de responsabilidad o una responsabilidad diferente que no estás acostumbrado a tener. La gente no viene a meterte presión sino que viene a alentarte y ayudarte para tratar de dar lo mejor de vos. Realmente es así y está bueno. Por eso estos partidos son los más lindos, sentís que el público está involucrado en el partido y de adentro eso se vive especial” (Pablo Cuevas, tenista número 1 de Uruguay en entrevista con la AUT)