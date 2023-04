Se sorteó el calendario del fútbol femenino: siete de 11 clubes quieren postergar el campeonato

Se realizó el martes 11 de abril el sorteo del calendario del Campeonato Uruguayo 2023 de fútbol femenino, con fecha de comienzo el próximo sábado 15 de abril, pero siete de los 11 clubes participantes presentaron una nota a la Comisión de fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pidiendo determinadas concesiones para comenzar la competencia.

Peñarol, Fénix, Liverpool, River Plate, Danubio, Wanderers y Defensor Sporting son los clubes que firmaron el documento en el que solicitan la inclusión de un integrante elegido por los clubes en la Comisión de Fútbol Femenino y otro en la Mesa Ejecutiva, además del llamado a licitación pública para la comercialización, producción y emisión del fútbol de mujeres, bajo el "apercibimiento" de no presentarse a jugar.

Comunicado

El comunicado de los clubes dice lo siguiente:

Visto: Que con fecha 5 de abril de 2023 la mayoría de los clubes de la Liga de Primera División de Fútbol Femenino solicitaron en forma grave y urgente la realización de un Consejo de Liga para analizar el formato e inicio del torneo de la temporada 2023 el cual no ha sido aún convocado por la Mesa Ejecutiva.

Que el Comité Ejecutivo de la AUF y las autoridades de la Comisión de Fútbol Femenino de la AUF por segundo año consecutivo han resuelto desoír y desconocer a la inmensa mayoría de los clubes integrantes del Campeonato de la Primera División del Fútbol Femenino, fijando en forma unilateral y arbitraria, el formato y fecha de inicio del Campeonato de Primera División para el 15 de abril del corriente.

Considerando: Que las exigencias de Conmebol y de la AUF para poder desarrollar esta actividad conllevan una inversión promedio de US$ 90.000 (gastos operativos + campeonatos) por club al año, siendo el formato del torneo un tema esencial a nivel presupuestal.

Que la gestión comercial, publicitaria y de manejo de medios audiviosuales de dicho torneo es exclusiva de la AUF y que a través de ella solo se ha logrado un ingreso de US$ 5.800 por club de Primera división por la temporada 2022.

Que existe interés genuino por parte de empresas para la producción, emisión y comercialización del producto Fútbol Femenino las cuales generarían nuevos y esenciales ingresos a los clubes.

Que a pesar de haberse comunicado en instancias anteriores el interés de empresas en adquirir los derechos audiovisuales de dichos torneos, la AUF los ha rechazado de forma infundada y no ha realizado el correspondiente llamado abierto a interesados que garantice la transparencia y libre competencia de oferentes conforme a lo previsto por el artículo 82 de los Estatutos de la AUF.

Que las autoridades de la Comisión de Fútbol Femenino y Mesas Ejecutivas de Fútbol Femenino han sido nominadas discrecionalmente por el Comité Ejecutivo de la AUF y no existe NINGÚN integrante de dichos órganos que haya sido elegido democráticamente por los clubes que participan de los distintos torneos de Fútbol Femenino.

Por lo expuesto solicitamos:

1) La realización en forma urgente del Consejo de Liga de Primera División del Fútbol Femenino solicitado oportunamente, bajo apercibimiento de no iniciar el Campeonato de la Liga de Primera división del Fútbol Femenino hasta que efectivamente se realice el mismo.

2) La inclusión en la Comisión de Fútbol Femenino de AUF de un integrante elegido por los clubes.

3) La inclusión en la Mesa Ejecutiva de un representante elegido democráticamente por los clubes.

4) La apertura inmediata de una licitación pública para la producción, emisión, comercialización y sponsoreo del producto Fútbol Femenino conforme al artículo 82 del estatuto de la AUF.

De acuerdo a lo que se informó a Referí, la AUF propuso a los clubes la venta a DirecTV por US$ 140.000 de la emisión de los partidos, asumiendo los clubes un costo de US$ 70.000 para la producción, pero las instituciones no están de acuerdo con este plan de negocios.

Sorteo del calendario

El clásico entre Nacional y Peñarol se jugará en la décima fecha, mientras que la primera quedó definida de la siguiente manera:

Fénix-Nacional

Liverpool-Danubio

Náutico-Peñarol

City Torque-Boston River

Wanderers-River Plate

Libre: Defensor Sporting

En la temporada 2023 se sumará un nuevo torneo para incrementar la cantidad de partidos anuales; entre Apertura y Clausura se desarrollará el Torneo Intermedio.