Secretaria de DDHH del PIT-CNT pidió excluir a Manini Ríos de actividad con candidatos

La secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, cuestionó la participación del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en un ciclo de entrevistas con los candidatos a la Presidencia cuando el Secretariado Ejecutivo de la central obrera discutió la posible inclusión del general retirado en este evento.

"Hay gente acá que pretende que no se haga con él por su papel en los Tribunales de Honor y yo entiendo razonable ese cuestionamiento. Manini de alguna manera protegió a violadores de los Derechos Humanos en Uruguay. Pero eso lo veremos con el pasaje del tiempo. Yo soy partidario de que se discuta sanamente pero es obvio que ahí hay una dificultad que no podemos ignorar", dijo el presidente del movimiento sindical, Fernando Pereira, a El Observador.

En diciembre del año pasado, el PIT-CNT ya había anunciado que organizarían un ciclo de entrevistas con los candidatos a la Presidencia. En estos días, la idea tuvo un anclaje concreto con los nombres y apellidos que las urnas habilitaron. Pero los detalles aún están en juego.

Joselo López, líder del sindicato de los funcionarios del Estado (COFE), entiende que hay que definir un criterio pero que si se decide invitar a todos, no se puede excluir a nadie.

Otra fuente sindical señaló que el planteo de Aguirre fue bien recibido y para evitar mayores problemas se propuso que fueran invitados los tres candidatos que tienen más chances de ganar según las encuestas (Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi). Otros integrantes del Secretariado plantearon que participen solo aquellos partidos que en 2014 lograron un lugar en el Parlamento. Una de estas dos últimas posibilidades -que no contempla la participación de Manini Ríos- será la que finalmente se llevará a cabo.

La actividad, que será un ciclo de desayunos, se realizará en setiembre en la sede central del PIT-CNT. Los candidatos deberán responder sobre seis preguntas que atañen principalmente al trabajo y los derechos laborales. "Se trata de un grupo de líderes sindicales de la Mesa Representativa y de las divisiones de los sindicatos, planteándole a los candidatos a presidente nuestras ideas", dijo Pereira.

Tal como lo definió el Congreso del PIT-CNT el año pasado, la mayoría de los sindicalistas entienden que en la política nacional existen dos grandes bloques: el neoliberal y el de los cambios. Estos desayunos permitirán, según dicen los líderes sindicales, que los partidos se ubiquen en cual de los dos quieren estar.

Y aunque los precandidatos serán bien recibidos en la casa sindical, según dice Pereira, las discrepancias entre candidatos opositores y el PIT-CNT son notorias. "Aquellos partidos que coincidan con la plataforma programática del movimiento sindical son los que van a estar en el bloque de los cambios. Parto de la base que los que dicen que la huelga son una porquería, que no tienen ningún resultado, no deben integrar ese bloque", dijo el sindicalista en clara mención a los últimas declaraciones del colorado Ernesto Talvi sobre el asunto.

El economista dijo en Twitter este viernes que "los paros generales no tienen sentido" y que son solamente "exhibiciones de poder de los dirigentes sindicales".

Los paros generales no tienen sentido. No presionan a nadie, no defienden ningún derecho. Son exhibiciones de poder de los dirigentes sindicales. Le avisan a la sociedad entera que están coordinados,que pueden paralizarlo todo, que hay que temerles https://t.co/sndzhCueT7