Sectores del Frente se realinean detrás de Fernando Pereira y Gonzalo Civila

En el dinámico tablero de la política, el impulso que tomó una posible candidatura del sindicalista Fernando Pereira a presidir el Frente Amplio obligó a los sectores a repensar jugadas. El manejo público de un nuevo nombre sobre la mesa implicó realineamientos de un lado, y la espera atenta de otros.



La jugada encuentra por un lado al Partido Comunista (PCU), que ya semanas atrás se había visto forzado a barajar y dar de nuevo tras el rechazo del exintendente canario y expresidente de ASSE Marcos Carámbula a ser postulante.

El PCU, uno de los integrantes de peso en la alianza que llevó a Carolina Cosse a la Intendencia de Montevideo, comenzó a manejar el nombre del secretario general del Partido Socialista (PS), Gonzalo Civila, como candidato. Su figura empezó a sonar en el seno de esa unión que congrega también a la Lista Amplia de la intendenta, al Partido por la Victoria del Pueblo y a Casa Grande.



El PS —primero en su Comité Ejecutivo y después en su Comité Central— resolvió poner el nombre de su secretario general a consideración. Pero dos semanas más tarde el PCU se posicionó como uno de los impulsores del presidente del PIT-CNT. También manifestaron su apoyo el MPP, la Vertiente Artiguista, Fuerza Renovadora y el Partido Demócrata Cristiano.

La Dirección Nacional del MPP resolvió este sábado oficializar su apoyo a la candidatura de Pereira. "Entendemos importante impulsar, junto a otros grupos y personalidades, la candidatura a la presidencia del Frente Amplio al compañero Fernando Pereira con el mayor respaldo posible dentro de las bases y sectores de nuestra fuerza política", sostuvo la agrupación en una resolución.



En tanto, el secretario general del PCU, Juan Castillo, declaró este jueves en rueda de prensa que Pereira es a la fecha el “precandidato que reúne mayor consenso, pero sin decisión orgánica todavía”.

Sin embargo, el PS le comunicó a su aliado político que se mantendrán apegados a lo resuelto por su Comité Central. De esta manera señalaron, según supo El Observador, que por el momento no adherirán al impulso de una posible candidatura de Pereira.

Camilo dos Santos

El presidente del PIT-CNT es uno de los principales referentes por el referéndum derogatorio de 135 artículos de la LUC

Por su parte, la orgánica de la Lista Amplia —creada por Carmen Beramendi en torno al liderazgo de Cosse durante la campaña departamental— sesionó este jueves por Zoom. La Dirección Nacional se inclinaba mantener su respaldo a Civila y así fortalecer la alianza política de La Montevideo que queremos, en cuya órbita había surgido el nombre del secretario general del PS.

Sin embargo, la iniciativa despertó resistencias en la interna del sector y no llegó a buen puerto. Además, Beramendi —quien fuera primer suplente de Cosse en el Senado hasta que la intendenta la incorporó como su asesora, dejando la banca a Silvia Nane— relató que desde un comité barrial de Montevideo pretendían impulsar su figura para la conducción del Frente, según contaron fuentes políticas. La dirigente consideró en esa instancia que dada su trayectoria política y su condición de mujer podría ser una postulante a estar al frente de la coalición de izquierdas.

Dudas

El nombre del presidente del PIT-CNT siembra dudas en la izquierda, debido al rol protagónico que asumió en la campaña que la fuerza política y otras organizaciones sociales desarrollan para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En este sentido dos dirigentes de peso de la coalición de izquierda como el senador comunista Óscar Andrade y el expresidente José Mujica pusieron sobre la mesa un escenario de postergación de las elecciones internas para después del referéndum.

"Por ahí Fernando era el candidato si elegíamos el candidato después del referéndum. Como que había una etapa ahora hasta el referéndum donde era muy importante. Mi opinión es que era una decisión para tomar después, que lo mejor que podría haber hecho el FA en este caso si había amplios sectores y compañeros y bases que negaban a Fernando, la decisión era postergar la elección para abril o mayo", expresó Andrade en entrevista con El Observador.

"A mí me gustaría después del referéndum, pero lo que me gusta a mí no quiere decir que sea", sostuvo por su parte el exmandatario del MPP respecto a los comicios frenteamplistas, al ser consultado este jueves por la prensa. "Yo no quería quemarlo, pero alguien lo prendió fuego por ahí", bromeó Mujica luego de su comentario en el marco del Día del Comité de Base, cuando comentó que tenía bajo la manga a "flor de candidato".

Al día siguiente, este jueves, Mujica volvió a referirse al tema y afirmó que el presidente del FA tiene que ser “en primer término militante. En segundo término componedor, porque las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por intereses, el problema de la unidad en las izquierdas hay que trabajarlo”.

A su vez, la apuesta por Fernando Pereira también genera discrepancias por la imagen que brindaría un sindicalista de peso en la conducción de la coalición de izquierdas. Consultado este viernes por Montevideo Portal, el referente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, afirmó que ahora "seguramente todos aquellos que entienden que hay una connivencia entre el Frente Amplio y el PIT-CNT van a exacerbar sus opiniones".