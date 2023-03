Seis condenados y problemas con las cámaras: el saldo a nivel judicial del último clásico con hinchas visitantes

Era 4 de setiembre de 2022. Iban 61 minutos de partido en el Gran Parque Central cuando Kevin Méndez puso el 2-1 del descuento para Peñarol, que visitaba por el clásico del fútbol uruguayo a Nacional. Tras el festejo, el partido se paró durante varios minutos por diferentes incidentes entre las hinchadas de ambos equipos.

Una bandera de Peñarol que hacía alusión a la muerte de un hincha de Nacional, una gallina hecha de una tela inflada con globos, piedras cruzadas para ambos lados, una tribuna engrasada. Durante un rato la continuidad del partido estuvo en duda, hasta que el árbitro decidió retomar el encuentro.

Fue victoria 3-1 para Nacional, en un Parque Central que terminó con los bomberos dentro del estadio porque varios parciales de Peñarol quemaron la gallina inflable en la tribuna Scarone. Los problemas, sin embargo, habían comenzado mucho antes del minuto 60.

El clásico fue investigado por el fiscal de Flagrancia Fernando Romano, conocido por tomar los casos de violencia en el deporte. Seis personas fueron condenadas, y otras diez ingresaron a la lista negra, pero la falta de grabaciones y el ingreso de hinchas extranjeros dificultó el reconocimiento de todos los implicados, confirmaron a El Observador fuentes cercanas al caso.

Casi siete meses después el Ministerio del Interior informó que brindará la seguridad necesaria para que los próximos clásicos se jueguen con hinchadas de Nacional y Peñarol en sus respectivos estadios, tras recomendar luego del último enfrentamiento que estos partidos solo podrían jugarse con público de ambos equipos si se jugaban en el Estadio Centenario.

Peñarol ratificó que el clásico del próximo sábado 1° de abril en el Campeón del Siglo se jugará con un público reducido de Nacional. En cambio, Nacional afirmó que mantendrá su postura de jugar en el Parque Central sin público visitante.

Las condenas

Seis personas, todas sin antecedentes, fueron condenadas por diferentes delitos relacionados a los incidentes del clásico, según supo El Observador.

Los primeros dos fueron hinchas de Peñarol: uno de ellos fue condenado por hurto a diez meses de libertad a prueba tras robar a un local de comida en el estadio, y el otro fue condenado por violencia privada a seis meses de prisión, como responsable de subirse con la gallina de tela al tejido del Parque y realizar gestos ofensivos hacia la hinchada rival.

Los otros cuatro condenados también son parciales aurinegros. Recibieron una pena de seis meses por violencia privada por realizar una quema en una plaza cercana al estadio de Nacional, conocida como "Plaza del Skey". Una plataforma animalista denunció la situación luego de que se difundieran videos en los que los hinchas quemaban vivo a un animal en la plaza.

Además, diez personas ingresaron a la lista negra, identificadas como responsables de algunos de los incidentes.

Las cámaras sin soporte e ingresos sin identificar

Romano intentó trabajar con las imágenes de cuatro fuentes distintas: las cámaras de reconocimiento facial, las de seguridad del Gran Parque Central, las cámaras móviles que se instalaron en el Mercado Modelo (donde se concentraron los hinchas de Peñarol) y por último las imágenes del dron que el Ministerio del Interior utiliza para eventos de alto riesgo como el clásico.

Gracias a las imágenes –que fueron compartidas por el Ministerio del Interior– del dron las autoridades lograron ubicar al hincha de Peñarol que mostró la gallina a la parcialidad de Nacional.





Sin embargo, el fiscal del caso no pudo trabajar con las cámaras de seguridad del Parque Central. El presidente de Nacional, José Fuentes dijo el 21 de setiembre que Nacional no tenía la grabación de las cámaras porque “nadie la pidió”. Las filmaciones del club se borran luego de unos días. Al no haber sido solicitadas por nadie, se borraron, argumentó.

"No pasó mucho tiempo, pasaron tres o cuatro días, por lo tanto es imposible que se borren. En el correr de la semana se pidieron esas imágenes. Las imágenes están", afirmó el fiscal, y agregó que varias personas del club le dieron esa seguridad.

Las cámaras del estadio eran fundamentales para conocer quiénes fueron los hinchas de Nacional que ingresaron al Parque Central en los días previos al clásico, desde el viernes 2 hasta el domingo del partido. El club locatario había permitido el ingreso de algunos hinchas a limpiar "algunos mensajes alusivos a Peñarol", pero junto a ellas entraron personas no habilitadas, que entienden fueron los responsables de engrasar el tejido y los paravalanchas de la tribuna en la que estuvieron los hinchas de Peñarol.

Nadie de Nacional le supo informar a Romano quiénes fueron estas personas que no contaban con el permiso de Nacional para ingresar al Parque.

Para Romano la falta de cámaras y de información por parte de Nacional se debió a un "temor" de los dirigentes: "Son dirigentes, la mayoría son honorarios, y tienen que enfrentar eso. Hay personas con actos muy violentos, han participado en homicidios, han estado presos, han cometido rapiñas. Podría ser fundado el temor, para dirigentes de todas las instituciones", dijo en una entrevista con Doble Click (Del Sol) realizada el 22 de setiembre.

La justicia tampoco pudo identificar a los fanáticos de Gremio que asistieron al clásico invitados por la barra de Nacional. Romano sospechó que uno de ellos fue responsable de tirar piedras a la tribuna de Peñarol, pero su pedido a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los ciudadanos brasileños que ingresaron ese fin de semana no tuvo resultados.

Nacional tampoco pudo aportar las identidades de estas personas, ni aseverar cómo pudieron ingresar a la cancha sin ser socios.

Un operativo polémico

En esa misma entrevista Romano opinó que el país no estaba "preparado" para jugar con público visitante en los clásicos, y consideró que el operativo no había sido "exitoso", al contrario de la postura del Ministerio del Interior.

Desde Fiscalía se puntualizó que se marcó un recorrido "muy malo" para que los hinchas de Peñarol se trasladaran desde el Mercado Modelo hacia el Parque. Algunas de las calles eran "angostas", y los ómnibus debieron parar por problemas logísticos.

En esas detenciones ingresaron personas que no tenían entradas, situación en la que creen ingresó la gallina de tela.

Las imágenes de seguridad muestran una "tela negra gigante" que no fue revisada al momento del ingreso de los simpatizantes de Peñarol al estadio. Las autoridades creen que fue ahí cuando ingresaron varios de los elementos que luego formaron parte de los incidentes.

Romano no tomará más casos de violencia en el fútbol fuera de su turno

Según supo El Observador, Fernando Romano no tomará más casos de violencia en el fútbol de oficio. El fiscal de Flagrancia solo lo hará si está de turno.

El fiscal tiene pendiente la formalización de cuatro hinchas de Goes, por los incidentes ocurridos en el partido entre este equipo y Aguada en el clásico que disputaron en el Palacio Peñarol en enero.

Además, aún espera por la identificación de cuatro parciales de Peñarol que formaron parte de los incidentes entre sus hinchas y los de Colón en el partido que disputaron en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores en mayo de 2022.