Senador colorado criticó la conducción de la coalición: "El partido blanco se olvida que hemos sido socios durante muchísimos años"

El senador del Partido Colorado (PC), Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle, señaló que los colorados tienen "gente más capaz" que otros para "ocupar un cargo en el gobierno" y criticó la conducción de la coalición.

A su entender, pues, un colorado sería un mejor líder de la coalición de gobierno, aunque no precisó qué figura del partido en particular. “No sé, pero por naturaleza tenemos una vocación de gobierno fuerte, impregnada. Cuando tenés problemas, ¿a quién llamás? A un colorado”, enfatizó, en entrevista con el semanario Búsqueda.

Batlle aclaró que no criticaba a nadie en particular y sugirió mejorar el diálogo entre los miembros de la coalición.

“En algunos puntos hay, por ejemplo, cuatro senadores blancos que piensan igual que yo, otro colorado que piensa igual que yo, pero estamos tomando una decisión totalmente diferente. Algo ahí está fallando, porque no estamos todos representados con los votos que tenemos. No estoy hablando de nada en particular, pero es algo que pasa todo el tiempo. Muchas veces estamos en mayoría para decidir ‘a’ pero termina saliendo ‘b’”, insistió.

En tal sentido, dentro de la coalición de gobierno al histórico partido le “cuesta golpear la mesa o ir a llorar”, ya que tiene una determinación de “encontrar soluciones”, expresó.

"Deberíamos coordinar mucho más, hablar mucho más, y no solamente hablar entre dos o tres grandes líderes. Ese mundo de los tres, cuatro o cinco grandes líderes ya terminó, estamos entrando en el 2023. Estamos reavanzados ya en el siglo XX", señaló.

Y agregó: "El partido blanco se olvida que hemos sido socios durante muchísimos años, y por ahí no nos consulta más. Yo no me quedaría, si fuera el que dirige esta coalición, con tres o cuatro conversaciones para decidir algo".

Idas y venidas

Por otro lado, Batlle fue consultado por las varias salidas que ha tenido el Partido Colorado dentro de la coalición de gobierno: el excanciller Ernesto Talvi; el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte; el de Turismo, Germán Cardoso, y la exvicecanciller Carolina Ache.

El punto más importante, reconoció, es la renuncia de Talvi. “Entusiasmó mucho a la gente, pero después se pinchó. En la interna parecía que podía competir hasta en el balotaje. Después se pinchó físicamente, políticamente, ideológicamente, en todo sentido. Llega un momento que uno piensa que en realidad el tipo se dio cuenta de que no estaba ni ahí”, arremetió y agregó que no saben “si es colorado o qué es”. “Fue un amor de verano que pasó”, aseveró.

Sobre Uriarte, dijo que “ni siquiera” estaba asociado con el Partido Colorado, sino con el Nacional. En el caso de Cardoso, “nadie desea que en esa mesa de la familia” alguien se comporte con “desprolijidades”, indicó. En tanto, Ache “no era directamente ciudadana”, acotó.

Finalmente, se refirió a las posibles candidaturas presidenciales de su fuerza política. Los nombres que ve más perfilados son Robert Silva (presidente del Codicen) y Adrián Peña (ministro de Ambiente) dentro del sector Ciudadanos, y Tabaré Viera (ministro de Turismo) y Gabriel Gurméndez (presidente de Antel) dentro de Batllistas.