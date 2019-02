Sexta semana de estabilidad para el ganado gordo

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

En el mercado de la hacienda gorda transcurrió la sexta semana de estabilidad de precios. El productor, con el clima como principal aliado, ha podido agregar kilos a sus ganados y no convalidar el intento de ajuste de precios de la industria, lo que le ha dado firmeza a los precios.

El novillo gordo especial cotiza entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo carcasa, en tanto el piso para ganados generales se ubica en US$ 3,20. En el caso de la vaca -la categoría más demandada- las referencias se encuentran entre US$ 3,05 y US$ 3,15 por kilo, dependiendo de la calidad y peso.Las entradas son dispares entre plantas y van de cinco a 12 días.

Los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) muestran una faena sostenida en niveles que superan los 50.000 animales por cuarta semana consecutiva, con faenas de ganados para Cuota 481 y cuadrillas Kosher operando en algunas plantas.

En la semana cerrada el 16 de febrero se industrializaron 52.284 vacunos, cifra 4,3% superior a las 50.105 cabezas de la semana anterior y 2,6% más alta que en igual período del año pasado.

El 54,9% de la faena fue de hembras, ocho puntos porcentuales más que en igual semana de 2018 (47%). Las 28.714 hembras faenadas fueron 10,7% más que las 25.947 de la semana previa –principalmente por un incremento en la faena de vaquillonas para la Cuota 481– y 20% superior a igual período del año pasado.

Pero la faena de ganados para la Cuota 481 no se vio reflejada en la faena de novillos, que bajaron respecto a la semana anterior. Totalizó 22.361 cabezas, 850 menos que las 23.216 cabezas de la semana anterior y 3.700 menos respecto a las 26.097 de igual semana de 2018.

El mercado de reposición sigue firme, con el clima como aliado, pero con una oferta muy limitada y una demanda que se incrementa semana a semana.

Precio de exportación de carne vacuna se recupera y supera los US$ 3.500 por tonelada

Según los datos del INAC, en la semana cerrada el 16 de febrero, el precio de la tonelada de carne vacuna exportada fue US$ 3.668, US$ 300 más que el promedio de la semana anterior y que el del mismo momento del año pasado.

En lo que va del año, el volumen exportado de carne vacuna es 29% inferior al de un año atrás, mientras que el precio de exportación se mantuvo levemente por encima, ubicándose apenas arriba de los US$ 3.400 la tonelada.