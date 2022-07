"Si tenés medio cerebro de futbolero no podés dudar de Darwin Núñez", dijo Jürgen Klopp

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, fue consultado este viernes en conferencia de prensa sobre Darwin Núñez, el fichaje estrella del equipo inglés que cierra este viernes su pretemporada en Singapur enfrentando a Crystal Palace.

Le consultaron sobre si había alguna presión sobre Núñez al llegar como figura y respondió:

" No estoy preocupado en absoluto. Lo único realmente importante, ante todo, es cómo juzgo la situación para el jugador. No podría estar más tranquilo al respecto. Estoy completamente convencido de su potencial. Y en realidad es lo que piensa nuestra gente, los seguidores del Liverpool en todo el mundo. Deberían saber ahora, después de un tiempo, que los nuevos jugadores necesitan tiempo y obtienen tiempo, y deberíamos ser los primeros, todos los seguidores del Liverpool en este planeta, en eliminar la tarifa que pagamos. Solo bórralo, no es importante", expresó el técnico.

AFP Darwin Núñez

Núñez debutó con la camiseta de los Reds el martes pasado en un amistoso ante Manchester United y falló un gol frente al arco, pero para Klopp eso no es relevante.

"Ahora es un chico nuestro y hacemos absolutamente todo para no solo ver las cosas que vimos de él en el Benfica . Esta es la base. Y nuevamente, es mi responsabilidad ayudar a Darwin para que pueda desarrollar todo su potencial. Y estoy en ello. Estoy en esa responsabilidad. Estoy completamente tranquilo. Sé que con los delanteros es así, perdió una oportunidad y luego tenemos estos nervios, la gente diciendo, 'Dios mío, perdió una oportunidad'. Puedo prometer que no será la última, para ningún delantero en el mundo. Perderán ocasiones, así son las cosas. Tenerlos es bueno. Y de ahí vamos. Ese es solo un juego, lo cual es normal para los seguidores de otros clubes; eso es lo que probablemente hacen nuestros fanáticos con los fichajes del Manchester United y cosas como esta. No podemos tomar eso en serio. En realidad, c on medio cerebro de futbolero no dudas del potencial de Darwin Núñez y ahora tenemos que ayudarlo a que lo cumpla lo más rápido posible. Eso es todo", señaló.

@LFC El debut de Darwin

El técnico también habló de la cifra de € 75 millones que se hizo pública de su traspaso y dijo que no es la realidad.