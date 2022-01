Sin abrazos ni selfies, con recuerdos a los que faltan y sin escenografías: volvió el concurso de carnaval

Con distanciamiento, los carnavaleros saludando al público al final de su actuación desde el escenario del Teatro de Verano y los espectadores –todos con tapabocas, todos vacunados– aplaudiéndolos desde las plateas. Así arrancó el concurso de Carnaval del 2022. No tuvo las clásicas bajadas de los componentes de cada conjunto para irse cantando entre la gente, tampoco aquellos besos, abrazos, palmadas en la espalda y pedidos de selfies o de “pintame la cara” de los más chicos. Todo eso se seguirá extrañando, porque todo eso está prohibido a los efectos de minimizar los riesgos de contagio de covid.

Volvió el concurso al Teatro de Verano y volvió con alcohol en gel por todas partes: en los accesos tras pasar por boleterías, en los baños, en los puestos de comida.

La clásica competencia carnavalera regresó tras casi 700 días de ausencia, en una vuelta que recién se pudo concretar en la noche de este miércoles 26, tras las suspensiones de las etapas del lunes y el martes.

En los espectáculos, en los comentarios entre los abonados y trabajadores del escenario del Parque Rodó también, un tema recurrente fue el de las ausencias de los que fallecieron tras el último carnaval, carnavaleros y no carnavaleros. Eso fue considerado como eje temático por la comparsa Integración, y también le dedicó un segmento relevante de su actuación la murga Asaltantes con Patente.

Álvaro Recoba, presentador de los conjuntos, al inicio de su gestión recordó especialmente a uno de los integrantes del equipo de funcionarios responsables de la apertura y cierre del enorme telón, Eduardo “Lalo” Corvezola, por mencionar un ejemplo de los que faltan, que no solo son los famosos como Ariel “Pinocho” Sosa, José María “Catusa” Silva o Waldermar “Cachila” Silva.

Fue una noche complicada, con un viento muy intenso, sin lluvia pero con un estado del tiempo adverso para el público, el jurado, los integrantes de los conjuntos y los trabajadores del Ramón Collazo.

En un año normal, sin que el desarrollo del concurso estuviera tan impactado por eventuales suspensiones (al mal tiempo se le añadió el protocolo por covid que ya ha determinado varios ajustes en las programaciones), es probable que la etapa de este miércoles también hubiese sido suspendida. Hubo, incluso, alguna voladura de carteles publicitarios, pero sin riesgo para la gente. Solo algún nylon rajado, nada más.

Juan Samuelle

Sociedad de Negros y Lubolos Integración.

La jornada inaugural no tuvo demasiada afluencia de público, como suele suceder en las primeras etapas de esta movida cultural que organiza Daecpu, la gremial que nuclea a los directores de conjuntos de carnaval, en acuerdo con la Intendencia de Montevideo: alrededor de la tercera parte del aforo, que es de 4.200 personas y puede utilizarse en el 100%, con base a que se exige al público estar vacunado contra el covid.

Lo que también se notó fue un fuerte respaldo publicitario en el Teatro de Verano, clave ello para que la organización pueda generar recursos tendientes a cubrir los costos organizativos. Esto no sorprende, porque es lo habitual dada la popularidad del carnaval, aunque había algunas dudas derivadas de un momento difícil en lo económico para muchas empresas.

Un costo adicional relevante, por ejemplo, es el juego de pantallas led instalado sobre el escenario, hacia el fondo y los laterales, que hace las veces de escenografía y que evita que los 38 conjuntos deban movilizar más gente para instalar y desmantelar cada uno su escenografía. Estéticamente es agradable, y fue un recurso bien aprovechado por los tres elencos debutantes (los arriba mencionados, más los humoristas Los Rolin).

Se instaló, además, una enorme pantalla led de alta calidad en un costado del escenario, donde el público distante del escenario (y el jurado) pueden apreciar la señal que genera la empresa Tenfield, que en sus señales de VTV emite en diferido la actuación de algunos conjuntos y en directo las de otros, según los horarios.

El respaldo publicitario está a cargo de empresas del sector privado, con promociones de productos y/o servicios de marcas como Pilsen, Conaprole, Nevex, Ubesur, Vesubio, Szabo, Pepsi, Sarubbi, pero también del sector público, como Antel, Banco de Seguros del Estado, Ancap o el BROU, por mencionar algunos casos.

A propósito de las publicidades, una fuente consultada por El Observador confirmó que Daecpu, por ser una institución sin actividad política partidaria y en cuya directiva incluso hay carnavaleros no todos afines a una misma ideología, decidió no acordar la emisión de publicidad ni a favor ni en contra del referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Lo que los conjuntos hagan en el concurso con relación al referéndum es tema de los conjuntos, en eso Daecpu no incide, se añadió.

Cómo sigue el concurso

Tras un inicio con tropiezos (la etapa 1 el lunes 24 no se realizó por haber conjuntos con más del 25% de componentes con covid y la etapa 2 el martes 25 se suspendió por mal estado de tiempo), el concurso arrancó con la etapa 3 este miércoles 26, pero vuelve a estar en pausa durante la noche de este jueves 27, dado que la firma que posee los derechos de televisación emitirá el partido de Uruguay y otros por las Eliminatorias.

El concurso se reanudará este viernes 28 y habrá actividad hasta el martes 1º de febrero, si no hay nuevas suspensiones.

Luego, en la próxima semana, no habrá concurso durante tres días: el miércoles 2 por la celebración de Iemanjá y los días jueves 3 y viernes 4 por la realización del Desfile de Llamadas. El concurso se reanudará, entonces, el sábado 5 de febrero.

Juan Samuelle

Humoristas Los Rolin.

Canje de entradas

Daecpu informó este jueves sobre cómo se hará el canje de entradas para quienes disponían de localidades de jornadas con suspensiones y/o cambios en las programaciones:

Las entradas serán canjeadas únicamente en aquellas etapas donde hayan existido cambio de conjuntos.

Los espectadores deberán concurrir con su entrada únicamente a la boletería del Teatro de Verano (rambla Wilson s/n esquina Av. Cachón), en el horario en el que se realicen etapas del Concurso Oficial.

Los espectadores podrán cambiar la entrada por la nueva fecha del grupo, siempre que exista disponibilidad de las mismas para la nueva fecha. En caso de no existir tal disponibilidad, se podrá canjear por cualquier otro día, también sujeto a disponibilidad. En su defecto, el espectador podrá solicitar la devolución del dinero.

Por otro lado, el siguiente es el fixture actualizado, que fue una vez más reordenado por Daecpu, ahora por un elevado número de contagios de covid en los planteles de los humoristas Los Chobys y la comparsa Cuareim 1080, que se suman a los casos anteriores, los de las murgas Amables Vecinos y Araca la Cana.

Juan Samuelle

