Copa Libertadores: las claves de Nacional ante Estudiantes en La Plata,

Nacional visita este martes a Estudiantes de La Plata (21:30, ESPN), líder del Grupo C de la Libertadores, en un duelo copero en el que los tricolores buscarán un resultado que les permita sumar unidades, a falta luego de los dos últimos partidos en los que será local en el Gran Parque Central.

Para los tricolores será el partido de mayor importancia en la actual temporada, por el momento en el que llega el equipo rival, con 12 partidos invictos y en la cima de la serie; porque tiene la posibilidad de dar un gran paso en caso de ganar y quedar primero en la tabla (dependerá la diferencia de goles qué lugar ocuparía en ese caso); y también porque será visitante ante un contrincante histórico en las copas.

¿Sirve el empate?

Tras la primera ronda de partidos, la tabla tiene a Estudiantes primero con 7 unidades, seguido por el brasileño RB Bragantino y Nacional (4), con apenas un gol de diferencia para los paulistas, mientras que Vélez Sarsfield (1) está con un pie afuera del certamen.

Trezza ante Estudiantes en el Parque

Los tricolores, que vienen de ganarle a Vélez en Buenos Aires, alcanzarían a los pinchas en caso de una victoria en el Estadio Uno, en el que sería el mejor de los resultados posibles.

Posiciones:

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC Estudiantes de La Plata 7 3 2 1 0 6 1 Red Bull Bragantino 4 3 1 1 1 4 4 Nacional 4 3 1 1 1 2 3 Vélez Sarsfield 1 3 0 1 2 4 8

Un empate ante el líder de la tabla y de visitante tampoco sería un mal resultado, teniendo en cuenta que Nacional debe definir sus últimos partidos como local en el Gran Parque Central: ante Vélez el 18 de mayo y frente a Bragantino el día 24.

En el otro partido de esta fecha, Bragantino será local ante Vélez el próximo jueves, día en el que se conocerá cómo quedará la tabla para las dos últimas etapas.

Así se define el Grupo C:

Fecha 4 Partido Dia Hora Estudiantes-Nacional 3 de mayo 21:30 RB Bragantino-Vélez 5 de mayo 21:00 Fecha 5 RB Bragantino-Estudiantes 17 de mayo 19:15 Nacional-Vélez 18 de mayo 21:00 Fecha 6 Nacional-RB Bragantino 24 de mayo 19:15 Vélez-Estudiantes 24 de mayo 19:15

Los dos primeros clasificarán a octavos de final, mientras que el tercero irá a la Copa Sudamericana.

Cambios obligados

El técnico tricolor Pablo Repetto deberá realizar al menos dos variantes.

Una será en el lateral izquierdo, donde no estará por acumulación de tarjetas amarillas Camilo Cándido. Se espera que en su puesto ingrese Leandro Lozano, que si bien es derecho, puede jugar con perfil cambiado.

Lozano se perdila para ser titular

Mientras que en el ataque será baja el colombiano Alex Castro, por lesión, y todo indica que su lugar será cubierto por Alfonso Trezza.

De esa forma, la probable oncena de Repetto sería con Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal y Lozano; Felipe Carballo y Yonathan Rodríguez; Trezza, Manuel Monzeglio, Brian Ocampo y Emmanuel Gigliotti.

El momento de Gigliotti

Nacional afronta el partido con el argentino Gigliotti en su mejor momento desde que llegó al club, tras marcarle los dos goles a Vélez Sarsfield el pasado martes en Liniers.

“Los esperaba, tenía ganas de que lleguen”, dijo sobre sus tantos. “Pero más ansias tenía de que gane el equipo, ya que estamos en un grupo apretado y era trascendental conseguir los tres puntos. Es muy importante para cualquier 9 convertir, genera confianza al equipo y una linda preocupación al entrenador con respecto a los otros delanteros. Es clave que podamos anotar”, agregó en la conferencia de prensa tras el partido ante Vélez.

Gigliotti fue figura ante Vélez

“Fueron goles de 9. Por ahí en los partidos anteriores me tiraba muy atrás y hoy me quede mucho más en el área y me benefició. No me asocié tanto a nivel de juego, pero estaba en el lugar indicado para poder definir”, dijo sobre sus tantos para el triunfo.

Unos 1.700 hinchas tricolores

Hasta este lunes a la tarde se habían vendido unas 1.700 entradas para los hinchas de Nacional que estarán en el Estadio Uno este martes.

Nacional comunicó donde será el punto de concentración para sus hinchas que vayan este martes a La Plata, en el mismo lugar que la semana pasada para ir a Liniers al encuentro ante Vélez: en Puerto Madero, entre avenida De los italianos y avenida Hernán M. Giralt.

A las 17:00 comenzará el traslado hacia el estadio.

Doce partidos invicto

Estudiantes puede dejar casi sellado el boleto de la clasificación si consigue los tres puntos, ya que luego deberá visitar a Bragantino y a Vélez en la jornada de cierre.

Clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, e incluso con el primer puesto de la Zona 2 asegurado, el pincharrata atraviesa un excelente momento y frente a los tricolores pondrá en juego un invicto de 12 partidos en todas las competencias, en el que ganó ocho cotejos y empató cuatro, con la pelota quieta y el juego aéreo como una de sus armas más efectivas.

Ricardo Zielinski

Luego de que el ex Montevideo City Torque, Gustavo Del Prete, se perdiera por precaución el partido del pasado viernes ante Aldosivi, con victoria 2-1, el delantero se recuperó y estará a la orden, como todos los jugadores del plantel del entrenador Ricardo Zielinski.

"Este es un grupo que se merece lo que está consiguiendo, siempre quiere más y va por más”, dijo el DT. “Ahora tenemos el próximo objetivo ante Nacional, y allí intentaremos hacer otro buen partido. Intentaremos poner el mejor equipo, tener un buen partido y ganar para dar un paso importante".

El probable equipo de Estudiantes será con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini o Franco Zapiola; Mauro Boselli y Leandro Díaz.

El juez del partido será el colombiano Wilmar Roldán.