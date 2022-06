SMU: "No vamos a poner en el balcón una pancarta a favor o en contra de la eutanasia"

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) dejó en claro en el Parlamento que no promoverá –ni rechazará– a nivel institucional el proyecto que propone regular la práctica de la eutanasia, aunque realizó algunas puntualizaciones sobre los caminos que se deben recorrer y si la ley, negociada entre el Frente Amplio y el diputado colorado Ope Pasquet, finalmente prospera.

La delegación que se presentó ante la Comisión de Salud Pública de Diputados estuvo encabezada por la presidenta de la gremial, Zaida Arteta, que sostuvo que en el colectivo médico, conformado por más de 15 mil personas, existe una amplia diversidad de opiniones y posturas, ya sea filosóficas, morales o políticas. “Es algo obvio y ni vale la pena aclararlo. Muchos médicos se están manifestando y eso, para nosotros, es saludable", dijo. También en la dirección del sindicato hay diferencias e incluso en la delegación que concurrió al legislativo.

"No vamos a poner en el balcón una pancarta a favor o en contra de la eutanasia", aclaró la presidenta, que consideró apropiado el marco ético en el que se plantea la discusión sobre la legalización de la eutanasia y sus principales conceptos. "Estamos a favor de la autonomía y de la libertad de los individuos", dijo Arteta.

El SMU consideró fundamental que el proyecto contemple el derecho de los médicos a, eventualmente, plantear su objeción de conciencia y a no actuar cuando piensen que la eutanasia entre en contradicción con sus posturas éticas, morales o religiosas. Sin embargo eso, puntualizó, no debe coartar el derecho de otra persona a acogerse a lo que la ley disponga.

La responsable de la Comisión de Derechos Humanos del sindicato, Julia Galzerano, marcó la postura de la gremial en cuanto a que no debería haber un registro de médicos objetores, dado que todos los profesionales pueden cambiar de opinión. "El médico es una persona que está al frente de alguien que sufre, pero ese médico puede estar pasando por un mal momento, puede tener una situación personal o puede decir algunas veces que sí y otras veces que no", señaló. En su opinión, debería contemplarse la responsabilidad de los prestadores de salud si en alguna institución ningún médico quiere realizar el procedimiento.

Galzerano también discrepó con la posibilidad de darles participación en el proceso a las comisiones de biotética de las instituciones. A su juicio, sería un camino complejo, en el que se vulneraría la confidencialidad y la intimidad de la persona que decide solicitar la eutanasia. En todo caso, sostuvo, si hay que informar a alguien debería ser la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud Pública.

El SMU había adelantado días atrás la postura luego de una reunión de su comisión directiva. La gremial consideró importante que exista una regulación de acuerdo a las características culturales, sociales y políticas del país, "un estado laico con reconocimiento de los Derechos Humanos incorporados a la Constitución", que incorpora además legislación específica en cuanto a los derechos de los usuarios de la salud.

"Se reafirma a la autonomía como principio bioético fundamental, base en la que se apoya nuestra convicción de que una persona adulta y capaz, no sometida a presiones externas, pueda decidir cuáles son las mejores elecciones en su vida, condición que no se extingue por estar transitando el final de la misma", indicó la institución.

El Código de Ética y un tema que duele

Si el proyecto prospera, el SMU considera que se deberá derogar el artículo 46 del Código de Ética Médica, uno de los puntos centrales de la discusión sobre la legalización de la eutanasia. Allí se establece que la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión.

"No queremos que los médicos queden ante la disyuntiva de que la ley dice una cosa y el código otra", dijo Arteta. "Ese conflicto legal que se da en torno a la ética no debería existir". Según explicó la presidenta de la institución, a esa conclusión se llegó a través de una discusión interna en el sindicato.

Galzerano, por su parte, informó que ese artículo está siendo discutido a nivel del Colegio Médico. Según explicó, el planteo es que el código de ética deje de ser una ley. Al respecto, mencionó las regulaciones vigentes en la Asociación Médica Mundial. "En todos los lugares el código de ética no es parte de una ley y se revisa cada cuatro o cinco años", señaló. "Hay cosas que van cambiando".

Otro de los aspectos que se discuten es modificar la ley que, vigente desde 2008, regula los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud. Allí la propuesta es eliminar una frase concreta del literal D de su artículo 17 que refiere a evitar "en todos los caso anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin".

Mariela Mautone también es integrante de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del SMU y marcó ante los legisladores su posición "como ser humano" ante el el desafío de, eventualmente, tener que auxiliar a un enfermo que quiere terminar con su vida. "Me ha costado mucho", admitió. "Tengo mis convicciones espirituales, religiosas y morales que han hecho que sea un verdadero desafío enfrentarme al tema".

En su visión, no se está frente a un aspecto puramente médico. "El médico es alguien que tiene que ayudar a hacer un procedimiento, pero este es un debate profundamente social", dijo. "Como médico, me duele muchísimo el tema. Yo estudié para curar, para auxiliar". Mautone adelantó que, si le toca enfrentarse a un procedimiento de eutanasia, declarará ser objetora de conciencia.

A todo esto, el colectivo Evolución Médica, que dice nuclear a unos 200 profesionales en todo el país, viene exigiendo que una eventual derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica debería procesarse a través de un plebiscito interno.

A través de un comunicado el grupo reivindicó una de las posturas presentes en el debate: si ese artículo puede derogarse o no por una ley. En este caso, se sostiene la tesis de que la ley, que en 2014 puso en vigencia el código, fue previamente aprobado en consulta realizada a todos los médicos del país. Una eventual derogación o reforma, se sostiene, debería recorrer el mismo camino. "El SMU no habla por todos", se indica desde Evolución Médica. "No vamos a permitir que unos pocos decidan en un tema que podría cambiar los cimientos de la relación entre médico y paciente y con la sociedad".

Este miércoles en el Parlamento el presidente de la Asociación de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dejó en claro que a nivel institucional ese organismo ni apoya ni rechaza la eventual legalización de la eutanasia. Sí dejó en claro que, de aprobarse la ley, ese prestador la cumplirá. Cipriani anunció que esta semana, luego de un largo proceso, quedó conformada la comisión de biotética de los servicios de salud públicos.

La Comisión Nacional de Pastoral de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Uruguaya pidió expresamente ser recibida por la Comisión de Salud Pública de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto. Los legisladores, en tanto, pretenden conocer el punto de vista de la Academia Nacional de Medicina, que adelantó que su plenario no pudo llegar a un consenso sobre el tema debido a que a nivel interno existen dos posiciones.