Socialistas y otros grupos rechazan integrar ámbito con Cabildo Abierto: "Justifican el terrorismo de Estado"

El Partido Socialista (PS), junto a otros cinco sectores del Frente Amplio (FA), emitió una declaración pública este viernes en la que rechaza que la coalición de izquierda integre un ámbito multipartidario convocado por Cabildo Abierto, una invitación que trasladó Guido Manini Ríos a Fernando Pereira en los últimos días.

La declaración –firmada además por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande, Movimiento Cambio Frenteamplista, Congreso Frenteamplista y Corriente de Izquierda– asegura que las alianzas del FA están "en el pueblo y no con dirigentes políticos que sostienen el modelo de la desigualdad, relativizan los derechos humanos, justifican el terrorismo de Estado, desprecian la lucha por verdad y justicia y enarbolan posturas reaccionarias, machistas y discriminatorias".



Nuestros aliados para cerrar las grietas de la desigualdad y la impunidad no están en la coalición de derecha. Junto con algunas organizaciones hermanas emitimos esta declaración que expresa nuestra posición política sobre la propuesta de concertación de Cabildo Abierto.





Aunque en el comunicado los sectores aclaran que no buscan agraviar a personas en particular, sostienen: "Con esos dirigentes no podemos construir ni siquiera el consenso mínimo de una causa ética: la de que no haya impunidad, condición indispensable de una sociedad democrática".

"Pero no creemos en invitaciones a concertar estrategias por parte de fuerzas que gobiernan de espaldas al pueblo. Eso nos encierra, nos entrampa", agregaron.

El pasado martes 20 de setiembre las autoridades del FA, con Pereira a la cabeza, recibieron en la Huella de Seregni a Manini, líder de Cabildo Abierto, y a otros dirigentes de ese partido, como el senador Guillermo Domenech.

La intención de Manini era trasladar a Pereira la invitación de integrar un ámbito multipartidario para generar acuerdos sobre temas relevantes para el país, como la pobreza, la inserción internacional y la seguridad social.