Socios de la coalición se reúnen con el gobierno y llevan reclamos a la Torre Ejecutiva

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recibirá este jueves en la Torre Ejecutiva a delegados de todos los partidos de la coalición de gobierno, en la vuelta del cronograma de reuniones de coordinación política que en más de un año apenas tuvo un par de encuentros de alto nivel. El tema primordial de discusión será la Rendición de Cuentas, que deberá ser enviada al Parlamento como máximo el 30 de junio.

Los socios esperan allí recibir al menos algunos detalles complementarios del mensaje del Poder Ejecutivo, en proceso de elaboración.

Lo que está claro es que, en una rendición austera, los recursos extraordinarios que se dispongan irán para educación y, en menor medida, a seguridad. Lo que falta saber es, precisamente, de qué magnitud será ese incremento, que será determinante a la hora de definir qué perspectivas tendrán las aspiraciones de los distintos partidos de ser contempladas.

Un dato clave allí será la revisión que el Ministerio de Economía y Finanzas realice sobre las proyecciones de crecimiento para este año. La última estimación indicó que el PIB irá a crecer 3,8% en 2022. En la coalición se da por segura una revisión al alza, de la cual dependerá el margen que el gobierno dispondrá para mayores gastos.

Los socios aprovecharán el encuentro para pedir una definición sobre una serie de temas que estaban planteados pero ante lo que aún no existe definición; el más claro, el reclamo de Cabildo Abierto de ser integrado en la Corte Electoral.

La postura de los liderados por Guido Manini Ríos había sido adelantada previamente por El Observador. Este miércoles, ese partido político pedirá que el gobierno se exprese claramente.

"Pretendemos que este tema quede solucionado antes de que se comience a discutir la Rendición de Cuentas", señaló el diputado Álvaro Perrone. Los cabildantes pondrán sobre la mesa en la reunión una convocatoria a corto plazo a la Asamblea General del Parlamento y así designar cuatro nuevos ministros políticos de la Corte, bajo la interpretación de que para eso solo se requieren los votos de una mayoría simple.

El reclamo es que la representación de la Corte refleje los resultados de la última elección nacional, ya que la configuración actual de ese organismo viene del pasado período de gobierno. El acuerdo es que ingrese allí Sandra Chá, con lo que Cabildo Abierto ganará su lugar en la Corte. El problema es que será en detrimento del Partido Colorado, que perderá a uno de sus dos representantes políticos.

Los colorados, a su vez, afirman que la primera suplencia de la Presidencia de la Corte Electoral, hoy ocupada por el frenteamplista Wilfredo Penco, debería ser para la coalición de gobierno, y reclaman ese lugar. Para eso se necesitaría un acuerdo político con mayorías especiales, imposible de lograr por la obvia resistencia de la oposición a resignar el puesto.

"Es solo tener voluntad", dijo Perrone con respecto a los reclamos de su partido, que había solicitado previamente una reunión con Lacalle Pou para plantearle el tema. Si no hay avances, el legislador adelantó que su partido abandonará la comisión especial que en la Cámara de Diputados discute una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.

"No tiene sentido alguno armar un plan para hacer más transparente la democracia si no respondemos a lo que dijeron las urnas", señaló. La semana pasada, al ser entrevistado en FM Del Sol, el diputado cabildante Eduardo Lust puso en duda el voto de su partido a la Rendición de Cuentas si no se solucionaba el asunto de la Corte Electoral. Consultado por El Observador, Perrone dijo tener constancia de que varios integrantes de Cabildo opinan lo mismo, aunque no se trata de una definición tomada. El tema, apuntó, será discutido internamente.

El diputado Iván Posada (Partido Independiente) incluyó en el listado de pendientes la nueva ley de usura, que el Poder Ejecutivo había declarado prioritario al inicio de este año parlamentario.

La coalición de gobierno se inclinó por acordar un proyecto alternativo, distinto al que había presentado en su momento el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente). Según Posada, el nuevo texto está pronto, pero para su aprobación resta aún la definición política del Partido Nacional.

A Suárez

El presidente Luis Lacalle Pou convocó a la bancada de senadores y diputados del Partido Nacional para una reunión este lunes en la residencia de Suárez y Reyes, según informó Bloomberg Línea. Será con agenda abierta y la convocatoria no fija un tema específico. De todas formas, los convocados esperan que la Rendición de Cuentas sea el asunto dominante.

El último encuentro político que el presidente mantuvo allí, y que reunió además a toda la coalición de gobierno, fue para presentar los lineamientos de una eventual reforma en el sistema de seguridad social, un tema sobre el que hasta ahora no ha habido mayores novedades.