Soja: bien en las chacras, mal en los mercados

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Los valores de la soja y de los cereales siguieron corrigiendo negativamente esta semana en Chicago. En el mercado local lo más relevante son los nuevos episodios de lluvias, que consolidarían los rendimientos positivos para buena parte de la soja y para el maíz de segunda, aunque podría demorar el avance de la cosecha del área de primera del cereal.

Mientras desde Estados Unidos y China se habla sobre los avances de un acuerdo comercial que se firmaría sobre fines de marzo, no aparece todavía una demanda sostenida del gigante asiático por soja estadounidense. Hay compromiso de China para comprar más productos agrícolas desde Estados Unidos, pero se debería eliminar el arancel sobre las importaciones.

En América del Sur se moderó algo el avance de la cosecha de Brasil por lluvias, con una producción que cayó menos de lo esperado debido al retorno del agua en febrero. En Argentina se reafirman las perspectivas de rendimientos gracias a las precipitaciones de las últimas semanas.

Con un contrato de julio de la soja entre US$ 340 y US$ 345 por tonelada, los valores locales base acopio en Nueva Palmira van entre US$ 310 y US$ 315 por tonelada. La oferta sigue sin aparecer, estimándose que alrededor del 20% de la producción está comprometida, pero con precio a fijar. Con este escenario, si no hay un repunte en los precios, el componente financiero va a ser determinante, ya que seguramente los exportadores no adelantarán dinero si los productores no fijan negocios en prima o precio.

En trigo los futuros han afirmado una dura corrección negativa, con valores que están por debajo de un año atrás. La demanda por trigo estadounidense fue inferior a la esperada, mientras las perspectivas apuntan a una mayor oferta en el Hemisferio Norte.

Hace una semana Maltería Oriental lanzó su programa para la cebada 2019, con la referencia de precio tomando el 100% del contrato diciembre de trigo en Chicago, que ha caído por debajo de US$ 175 por tonelada.

Los valores de exportación de trigo continuaron cayendo, a tono con lo que sucedió en Argentina y en el mundo. Sin embargo, en ambos países los exportadores ya compraron buena parte del volumen que piensan colocar en el exterior.

En el maíz se va afirmando la cosecha del área de primera confirmando muy altos rendimientos lo que llevará a una abundante oferta. Los precios van ajustando prácticamente a la paridad de exportación. Un factor clave para desagotar el exceso de oferta sería cerrar algunas ventas en el exterior que deberían darse en marzo, ya que luego la logística se vuelca casi exclusivamente a la soja.