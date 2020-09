PlayStation 5 tiene fecha de lanzamiento y precios: ¿cuándo llegará a Uruguay?

La nueva PlayStation 5 será lanzada al mercado el próximo 14 de noviembre en Estados Unidos y el 19 de noviembre en el resto del mundo, incluido Uruguay, informó la compañía y confirmó Cromo con información de importadores locales.

Habrá dos versiones de consolas. Una será la clásica, con su lector de discos para los que quieran comprar juegos físicos. Esta costará US$ 500 en Estados Unidos (en Europa 500 euros). En Uruguay posiblemente cueste alrededor de US$ 1.200, aunque puede haber variaciones. La segunda es una versión digital, que no tendrá disquetera, que permitirá comprar y descargar los juegos solo en formato digital. En este caso, en EEUU se conseguirá por US$ 400 (400 euros en Europa), mientras que en Uruguay podría conseguirse por US$ 1.100.

Importadores locales aseguraron a Cromo que al comienzo va a haber mucha especulación con los precios y que posiblemente empiecen con un precio muy alto y que a lo largo del año próximo se empiecen a estabilizar y disminuir un poco.

Durante el evento, Sony presentó algunos videojuegos que se podrán disfrutar en la nueva consola que se apresta a competir con Xbox.

Uno de ellos es Harry Potter: Hogwarts Legacy, que tiene múltiples guiños a la franquicia de fantasía y llegará en 2021. También se destaca Call of Duty: Black Ops - Cold War, Resident Evil Village, Deathloop, Devil May Cry 5: Special Edition, entre otros.

En junio, la compañía asiática había presentado otras novedades de esta consola como como los audífonos Pulse 3D, un control remoto, una estación de carga inalámbrica para el control DualSense y una cámara HD. El objetivo del joystick "es darle la sensación a los jugadores y transportarlos al mundo del videojuego tan pronto abran la caja".

A los gatillos (o botones) L2 y R2 se les cambió el ángulo. De esa manera se buscó mejorar el agarre.