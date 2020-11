Sorpresa y molestia tras aumento de salarios a directivos del Instituto Plan Agropecuario

En las últimas horas se supo que los integrantes de la junta directiva del Instituto Plan Agropecuario (IPA) tuvieron un aumento del 60% en su salario. Esteban Carriquiry, presidente del instituto, recibe tras esta actualización $ 235.276 nominales, mientras que Francisco Donagaray, vicepresidente, recibe $ 94.111 nominales, según informó Tardaguila Agromercados.

El Observador se comunicó con el instituto para consultar al respecto, pero no fue posible que los directivos atiendan, sobre lo que se dieron distintos argumentos.

El presidente del instituto (Carriquiry) declaró en el programa de radio Carve, Valor Agregado, que esto no fue un aumento, sino una actualización que fue hecha en el mes de mayo cuando comenzó el ejercicio de las nuevas autoridades. Esta adecuación salarial, dijo, está fijada por ley y con ella “lo único que se hizo fue equiparar con los otros institutos, porque el Plan Agropecuario estaba atrasado. Desde hace unos años que no se actualizaba eso”.

Esteban Carriquiry, presidente del Instituto Plan Agropecuario (IPA)

“No fue un aumento, fue una corrección, poniendo en términos de lo que la ley dice y con las consultas pertinentes al presidente de la República”, añadió.

Según explicó Carriquiry, esta decisión fue unánime y todas las gremiales que integran la junta directiva estaban al tanto. “Siempre es discutible cuando es el momento para una actualización así, pero creemos que la actualización se hace en base al trabajo que realizamos. Creo que el Plan Agropecuario está haciendo muchas cosas, estamos trabajando fuerte y con mucha dedicación y me parece que la sociedad tiene que mirar eso por encima de las otras cosas”, enfatizó y añadió que para él, lo importante es que la actualización se realizó dentro del presupuesto asignado.

No estaban todos enterados

Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural, comentó a El Observador que “se reajustó lo que tenían que cobrar” y que no es un aumento. “Cuando hubo aumentos para los empleados públicos el concejo y el presidente no habían recibido ese aumento, así lo había decidido la directiva en ese momento. Esta nueva junta dijo ‘se paga lo que corresponde’. Pero no es un aumento extra”, explicó.

Según comentó, el delegado de la Federación Rural en el Plan Agropecuario le había comentado meses atrás sobre este cambio, “y me explicó que esos sueldos estaban en el presupuesto. Capaz que yo falté en informar a mis compañeros porque lo tomé como que fuera algo natural. Yo estaba informado si bien la Federación Rural en su conjunto no estaba. No lo pasé al consejo ni a la mesa de la Federación porque entendía que era una cosa normal que tenía que ocurrir”.

“Si bien podemos pensar que ahora no es el momento, creo que tampoco podemos ahora decirle a un empleado público ‘seguí ganando poco porque tenés que ganar poco’, no tenemos esa potestad”, concluyó.

Por su parte, Pablo Perdomo, presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, dijo: “No estábamos enterados y no tenemos posición al respecto porque no tenemos la información”.

Esta cooperativa está en víspera de colocar un nuevo delegado en la junta directiva y en ese sentido, informó el presidente, no se ha analizado la adecuación salarial porque aún no se han reunido a hablar del tema.

Legislador molesto

El senador nacionalista Sebastián Da Silva se mostró disconforme con este tema en las redes sociales. Y consultado por El Observador, dijo que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Estos son mensajes donde no puede haber dos direcciones, y a los que estamos en el gobierno nos toca dar el ejemplo cuando hay situaciones de injusticia como esta”, expresó.

Dijo que tiene la mayor estima por el presidente del Plan Agropecuario, y que está de acuerdo con él “en el 80% de la visión porteras adentro del establecimiento, lo que no implica que tenga una diferencia sustantiva con este tipo de cosas”.

Da Silva enfatizó en que, en el gobierno del Partido Nacional, “un cargo de confianza es un honor, que es voluntario y que se asume sabiendo las condiciones. Cambiar cuáles son las condiciones, enfrentando una crisis económica y social como esta no es de recibo”, indicó y concluyó que a un año de haber ganado el balotaje en las elecciones de 2019, “queda claro que el compromiso de miles de ciudadanos, de recorrer miles de kilómetros, no fue del todo correspondido”.