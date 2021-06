Sotelo fue escrachado en el Sodre y los trató de "fascistas": "No son un grupo de lunáticos" y están "escalando" en las formas violentas

El director del Servicio de Comunicación Nacional Audiovisual (Secan), Gerardo Sotelo, fue increpado a la salida del Auditorio Nacional del Sodre en la noche del sábado cuando el gobierno desarrolló un evento piloto para poner en práctica el pase verde para espectáculos. Sotelo fue abordado por un grupo de activistas liderado por Gustavo Salle que quisieron hacerle unas preguntas mientras lo filmaban y comenzó a ser insultado luego de que se negara a responder sobre la vacunación. Fue ahí donde Sotelo se dirigió a ellos como "fascistas", tal como se puede apreciar en un video que se viralizó por las redes sociales.

"Me vi rodeado por un grupo de energúmenos que me empezaron a acosar y gritar 'nazi, genocida' ¿Cuál es el siguiente paso? ¿El escrache en la puerta de tu casa?", dijo Sotelo a El Observador.

En el video se puede ver como el grupo de activistas se hicieron pasar por periodistas para abordar al funcionario. Primero, le hicieron una pregunta sobre el espectáculo y luego los cuestionamientos fueron sobre la vacunación contra el covid-19, los supuestos vínculos con George Soros y la existencia de la pandemia. Cuando comenzaron con esas preguntas, Sotelo saltó. "Vos no sos periodista, sos activista, no me hables de colega a colega", le respondió al activista que lo filmaba con la cámara prendida.

Sotelo señaló que lo que lo hizo "sacar" fue cuando una mujer le preguntó si iba a vacunar a sus hijos. "Ahí respondí, 'mirá, no me vas a hacer creer que a vos te importan mis hijos más que a mí", contó a El Observador. "Usted es un genocida", le gritaron y el respondió con un "fascistas" a los gritos, como se puede apreciar en el video.

El jerarca advirtió que estos activistas "no son un grupo de lunáticos" sino que su líder, Gustavo Salle, tiene "vínculos filonazis", y que proceden de una forma que pasa de la protesta al acoso verbal y al escrache. "No hay que banalizar el tema, porque es algo que está escalando" en el espiral de violencia como ahora "que te abordan en patota", señaló Sotelo. "Nos gritaron genocidas y nazis cuando incluso había personas adentro que son familiares de víctimas del Holocausto", sentenció. "Y encima son liderados por una persona que tiene un fuerte discurso antisemita", agregó.

"Tienen una visión de fanáticos, de túnel donde no hay costados. Deslegitiman a todo el que esté afuera del túnel y lo tratan de genocida. Entonces, si a mí me creen genocida, ¿cuánto puede pasar para que ellos cometan el atentado para eliminar al genocida?", apuntó.

Sotelo también había hecho mención al tema el domingo en su cuenta de Twitter, donde señaló que estos activistas se comportaban como un grupo de fanáticos "que está pasando de la violencia verbal al escrache y acoso personal, liderados por una persona con ideas antisemitas y vínculos con organizaciones filonazis".