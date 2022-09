Sotelo: Wilson Méndez "es propagandista" de un sector de Peñarol

En la entrevista que concedió a El Observador, entre otras consideraciones y tras una consulta puntual, Gerardo Sotelo volvió a referirse al cese del periodista Wilson Méndez en el programa “Vamos que vamos” de Radio Uruguay. Lo definió a Méndez como "propagandista de un sector de su club (Peñarol)".

Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), había admitido que fue él quien decidió desvincular a Méndez, porque "violaba" las normas de la radio y "los principios más elementales del periodismo" al ser "activista" y "parte" de Peñarol.

En la mencionada entrevista, cuando se le recordó a Sotelo esa decisión y se le expresó que no dejaba de ser una autoridad de turno incidiendo sobre el trabajo de un periodista, respondió: “Para nada. No es ni para discutir. En el periodismo no podés ser dirigente sindical y cronista sindical, no podés ser diputado y cubrir a tu partido. No existe en ningún lado”.

Sobre si le correspondía tomar la decisión a él y sobre qué garantías existen de que esa autoridad política no tome otras decisiones, Sotelo indicó: “Es que deben estar fundamentadas en principios generales. Acá hubo una violación de esos principios grande como un piano. Tenés que poder explicarlo, y acá es irrefutable, no hay dos opiniones al respecto. Wilson en todo su derecho es propagandista de un sector de su club (Peñarol), lo que en esa área lo inhabilita para ejercer el periodismo, aunque podría ser periodista de economía, política o modas”.

Méndez, tras la decisión, en uno de sus tuiteos expresó: "Seguiré luchando por lo que pienso, como hacen muchos compañeros a los que les importa Peñarol. A los que censuran, sigan con miedo, son cobardes".