Souberbielle y la Liga de las Américas para Malvín: "El objetivo es llegar a semifinales"

Malvín emprendió el miércoles de madrugada viaje a San Pablo donde a partir del viernes disputará el grupo A de la Liga de las Américas ante Atenas de Córdoba, el local Paulistano y Titanes de Barranquilla.

El griego Fotios Lampropoulos recibió una oferta de Estudiantes de España, pero viajó a disputar el certamen y se iría tras su retorno. Para disputar este torneo, el club anunció el martes la contratación del pívot brasileño Atilio Gomes de Melo.

Antes de la partida, Referí conversó con Marcel Souberbielle, el MVP de los playoffs de la pasada Liga Uruguaya donde el playero venció a Aguada para conquistar el torneo y ganar el boleto para el torneo más prestigioso del continente.

¿Cuáles son las expectativas reales de Malvín para este torneo?

Hasta las últimas horas estuvo en duda la participación de Fotios (Lampropoulos) y no se sabía si íbamos a reforzarnos, ojalá que el brasileño que se contrató nos pueda dar una mano. El objetivo es hacer una buena participación y llegar a las semifinales. Atenas y Paulistano son buenos cuadros y tenemos que respetar al equipo colombiano. El año pasado, en la Liga Sudamericana no pudimos plasmar lo que queríamos hacer, sobre todo porque no veníamos bien en lo local y no teníamos extranjeros de calidad como para ser competitivos a ese nivel.

El debut ante Atenas, ¿es el partido clave?

Puede ser, es un rival complicado, la mayoría de los jugadores saben juegan a otra cosa, sabemos que está Walter Hermann cuya trayectoria lo dice todo, en cuanto lleguemos tendremos un scouting mejor preparado para concerlos más a fondo, pero sabemos que también cuentan con jugadores jóvenes de base y de 2 que han tenido buenos rendimientos últimamente.

¿Malvín llega en su mejor momento en la actual temporada?

El mejor momento de esta temporada va a llegar más adelante, aún tenemos mucho lugar para seguir mejorando, para insertar jugadores nuevos donde me incluyo porque estoy en la rotación pero por razones obvias no tengo los minutos normales que estoy acostumbrado a tener. Hay jugadores nuevos, se vendrá el acople de otro extranjero, pero venimos primeros en el torneo local por lo que es una situación distinta a la de la Liga Sudamericana.

¿Cómo se siente en este retorno a las canchas tras la rotura del tendón de aquiles en la última final ante Aguada en la Liga pasada?

Hay una mezcla de sensaciones, ganas, inseguridad y aún sentir que el cuerpo no se siente igual porque no tenés el mismo rodaje que tus compañeros. Me va llevando tiempo pero cada vez me siento un poco mejor, tenés que ir acostumbrándote a que el cuerpo no te responda como lo hizo en los playoffs pasados. Trabaja un poco la cabeza y hay que ser paciente y no esperar tanto de uno mismo, más allá de que siempre uno quiere darlo todo.

¿Cómo controla esa ansiedad?

Tenés ganas de rendir como lo hiciste en ciertos momentos y a veces no te responden las piernas. El salto me influye bastante, repercute en defensa, en ataque, en el rebote. Pero lo cierto es que cada vez me siento mejor y es un tema de confianza para agarrar más ritmo y forma.

¿Y cómo procesó esa lesión cuando se estaba jugando una final?

El momento más salado fue al ir al vestuario porque sabía que estaba roto. Se te mezcla todo, me perdí lo que quedaba de la final y si llegábamos a perder me quería matar. Me perdí la selección que es lo que más quiere todo jugador, el contrato en Puerto Rico... Me fui a una clínica a hacer una ecografía y después de sacarme la bronca, en un momento me dije 'quiero volver y salir campeón'. Entonces volví con mis compañeros y se dio el título. Cuando acepté lo que había pasado mi cabeza dejó de ir lo malo porque en definitiva no había vuelta atrás.

¿En qué momento retornó?

Con el tercer cuarto empezado. Al otro día me ingresé y al otro me operaron.

¿Y qué significó entonces ser el MVP de los playoffs?

Fue un mimo, una caricia. Tuve unos muy buenos playoffs pero más allá del logro individual se dio todo porque salimos campeones que era lo que quería. De costado pensé que me lo podían dar el premio pero en ese momento de festejos ni lo pensé, fue un extra.

¿Cómo se dio ese gran salto de calidad de su juego en esos playoffs?

Fue un momento que me solté totalmente, estaba jugando en la cancha como si estuviera jugando en la plaza y me sentía muy libre, con mucha confianza. Creo que todos vieron una versión de mí que no se había visto pero que yo sé que la puedo dar. Pasa que con tantos jugadores de calidad y de trayectoria en un equipo como Malvín a veces es difícil tener ese protagonismo.

Fixture de Malvín

Viernes, hora 17.10, Atenas de Córdoba

Sábado, hora 19.30, Paulistano

Domingo, hora 17.10, Titanes de Barranquilla