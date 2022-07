Starbucks y Domino´s Pizza en Uruguay: “Se esperan cinco aperturas para 2022”

Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King y TGI Fridays son algunos de los reconocidos restaurantes de comida rápida y cafeterías gestionados por Alsea en el mundo. El director general de la empresa operadora para Cono Sur, Santiago Farinati, se refirió a los planes de las marcas que tienen presencia en Uruguay.

A nivel local, sus puntos fuertes son Burger King y Starbucks y, para esta segunda mitad del año, planean la apertura de cinco locales entre los que estará el desembarco en el país de Domino´s Pizza. A continuación, un resumen de la entrevista de Farinati con Café & Negocios.

Tras el fin de la emergencia sanitaria, ¿cómo evalúa el desarrollo de los negocios de Alsea Cono Sur? ¿Y en Uruguay?

Tras el fin de la emergencia sanitaria, la industria cambió para siempre y nuestro rol como compañía líder fue continuar trabajando a conciencia para entender estos cambios y anticiparnos a los que se vienen. Para atravesar este contexto, y como parte de nuestro ADN, nos enfocamos en ponernos en el lugar de nuestros clientes, entender cómo van a reaccionar y cómo nosotros a través de la innovación, la tecnología, la agilidad y la seguridad podemos seguir ofreciendo un servicio de calidad.



La pandemia significó un cambio abrupto en la operativa de los negocios, ¿cómo repercutió eso en su rentabilidad y cuál es su situación actual?

Fue un período de grandes aprendizajes en el que además de transitar la pandemia, decidimos regionalizarnos. Por lo tanto, nuestro desafío fue no solo adaptarnos al contexto y nuevas realidades que hemos atravesado como empresa, sino también lograr plasmar eso en procesos y políticas concretas hacia nuestros líderes y colaboradores, que sean visibles para nuestros talentos y que reflejen la misión y los valores de Alsea Cono Sur, con sus particularidades. Sin duda, la integración de Alsea Cono Sur llevó consigo una gran responsabilidad de poder integrar los equipos de tres mercados muy disímiles entre sí, pero potenció nuestro negocio y a través de la misma nos enfocamos en priorizar la búsqueda continua de la sinergia entre equipos con el objetivo de compartir mejores prácticas profesionales, elevar e internacionalizar la gestión de nuestra labor diaria y funcionar integradamente como la multinacional que somos y de la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. A nivel de Cono Sur estamos retomando nuestra tendencia de consumo y podemos decir que estamos viendo resultados positivos, y esperamos continuar por este camino. Este crecimiento también puede verse reflejado en Uruguay, al conocer nuestro plan de expansión en el país y el desembarco de una nueva marca de nuestro portafolio, que nos permitirá llegar a nuevas localidades uruguayas y nuevos clientes.



¿Cuáles han sido las unidades de negocio que mejor han performado en el último tiempo?

Nuestra tendencia de consumo está creciendo, y esto nos permite no solo reactivar nuestro negocio, sino también impulsar nuestro plan de expansión. Si bien todas nuestras marcas se encuentran en crecimiento y con resultados positivos, cabe destacar que las dos más fuertes en la región son Burger King y Starbucks.



¿Cómo describe el perfil del consumidor uruguayo?

Si bien el uso del delivery aumentó, notamos que nuestros clientes en Uruguay, al igual que en los demás países de la región, prefieren adquirir los productos en nuestras tiendas y locales, a través de las cuales tienen la posibilidad de vivir la experiencia completa de nuestras marcas.



¿Está en sus planes llegar con nuevas propuestas a Uruguay?

Para el 2022 tenemos por delante un desafiante plan de expansión y remodelaciones en los tres países que conforman nuestra región (Argentina, Chile y Uruguay) en el cual invertiremos más de US$ 17 millones en la apertura de más de 30 tiendas y más de US$ 10 millones en remodelaciones. Sumado a este plan, estamos muy contentos de anunciar que además de estar presentes con Starbucks en Uruguay, desembarcaremos en el país una nueva marca de nuestro portafolio, la misma es Domino’s Pizza, hito que nos permitirá seguir apostando a una estrategia sólida de crecimiento en el país. De la mano de estos proyectos, estimamos generar más de 75 nuevos puestos de trabajo en Uruguay, y se esperan cinco aperturas para 2022, con una inversión estimada de U$S 2,3 millones.



¿La incertidumbre económica en Argentina puede repercutir en que se desarrollen más negocios en Uruguay?

Somos una organización con una visión regional, por lo que al momento de analizar posibilidades de nuevos negocios, aperturas o remodelaciones, tenemos en cuenta el contexto de los tres países. Sin embargo, antes de iniciar un nuevo negocio en cualquiera de los tres países que conforman la región, analizamos qué respuesta tendrá el público local al que nos estaremos dirigiendo, cuáles son sus particularidades, necesidades específicas y tipos de respuestas a cada una de nuestras marcas. Analizando todo esto es que tomamos nuestra decisión. Administramos cada contexto que se presenta con muchísima responsabilidad en todos los mercados en los que operamos, con el objetivo de seguir entregando una oferta a nuestros clientes que sea competitiva, entregando la experiencia que siempre nos caracteriza.



¿Cuáles son sus perspectivas a futuro?

Somos una empresa cuyo ADN es siempre estar en constante crecimiento, analizamos la posibilidad de ampliar nuestro portafolio o mismo de incorporar nuevos mercados, y cuando lo vemos posible apostamos por ello. Estamos muy contentos por la recuperación que tuvo nuestro negocio luego de la pandemia, y tenemos planeado continuar con nuestro plan de expansión y estaremos atentos a las oportunidades que se nos presenten. Para el 2022 tenemos por delante un desafiante plan de expansión y remodelaciones en los tres países que conforman nuestra región (Argentina, Chile y Uruguay) en el cual invertiremos más de US$ 17 millones en la apertura de más de 30 tiendas y más de US$ 10 millones en remodelaciones. De la mano de este proyecto, estimamos generar casi 900 nuevos puestos de trabajo. En Chile se esperan 22 aperturas para 2022 con una inversión estimada de U$S 11,5 millones. En Argentina serán cuatro las aperturas para 2022 y la inversión será de U$S 3,3 millones. Mientras que en Uruguay se esperan cinco aperturas para 2022 y inversión estimada de U$S 2,3 millones. Además, planeamos continuar promoviendo el desarrollo integral, inclusivo, diverso, estable y seguro, brindando oportunidades laborales a las personas que sientan afinidad y compromiso con nuestro propósito: entregar felicidad y experiencias llenas de sabor, y cultura, e impulsando nuestro pilar de sustentabilidad e innovaciones tecnológicas al servicio de la experiencia de nuestros clientes.