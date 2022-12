"Su trabajo habla por usted": la conversación entre Gómez y Fossati tras el 'me gusta' contra Fernando Pereira

Este jueves por la noche el fiscal de Corte, Juan Gómez, tenía varios mensajes con el mismo contenido en su WhatsApp. Era el enlace a una nota de Montevideo Portal en la que se informaba sobre un 'me gusta' que la fiscal Gabriela Fossati había dado a un tuit que tildaba de 'zapallo' al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Se lo había enviado uno de sus asesores en comunicación, un abogado vinculado al Frente Amplio y la propia Fossati.

Según reconstruyó El Observador en base a fuentes de la Fiscalía, Fossati le informó a Gómez en el mensaje que ya había removido el ‘me gusta‘ y le aseguró que lo puso por error. Y que su intención era halagar al Cilindro Municipal.

En ese mismo sentido, se expresó en diálogo con Montevideo Portal: “La palabra ‘zapallo’ está punto y aparte. A mí me gustó la referencia a la obra del cilindro (...) Ni vi la palabra zapallo. Está separada (...) Jamás le dije ‘zapallo’ a una persona. Es disparatado pensar que yo voy a llamar de ‘zapallo’ a una persona”.

Captura de Twitter

La fiscal le transmitió que se siente acosada por determinados actores, entre ellos parte de la prensa, y también la preocupación que tiene sobre la vulneración de su "vida privada". “La situación en que me están exponiendo es de un acoso brutal. No me dejan tener una vida personal. Me llaman a toda hora y, además, me dicen cualquier disparate”, dijo Fossati a Montevideo Portal

No es la primera vez que supuestos 'me gusta' de Fossati llegan a las manos de Juan Gómez. En setiembre, El Observador informó que una persona había entregado un dossier de presuntos 'me gustas' con contenidos políticos. En ese entonces, la fiscal aseguró que eran falsos.

A esos mensajes, el fiscal de Corte contestó que ella trabajaba mucho y que su trabajo hablaba por ella.

A raíz de la imputación del excustodio presidencial Fossati abrió cuatro causas. La primera investiga la trama de pasaportes para ciudadanos rusos, la segunda los "favores" que pedía Astesiano a jerarcas policiales, la tercera el presunto espionaje sobre senadores del Frente Amplio y la última las filtraciones de los chats de la causa. Por todo ello hay cinco imputados y un condenado.