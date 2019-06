Suárez promete más con tres kilos menos y una dietista que lo ayudó

Luis Suárez pudo jugar 90 minutos, como él quería luego de la operación de menisco interno de la rodilla derecha a la que fue sometido 38 días atrás.

En realidad pudo completar el partido que el domingo Uruguay le ganó 4-0 a Ecuador porque se lesionó Matías Vecino, ya que el Maestro Óscar Tabárez había ordenado su variante.

El salteño colaboró con una asistencia y un gol en la goleada en el debut uruguayo en la Copa América y así anotó su gol 57 para seguir siendo el máximo anotador celeste de la historia.

Su último partido entero había sido aquel de Anfield Road, cuando su exequipo, Liverpool, vapuleó 4-0 a Barcelona y lo eliminó de la Liga de Campeones.

Al término del encuentro contra los ecuatorianos, el delantero habló en el Estadio Mineirão con ESPN FC y dijo: “He perdido tres kilos”. Y añadió: “Hicimos ejercicios para recuperar bien la movilidad. Me puse en manos de la dietista que tenemos en el primer equipo. Me he quitado kilos y sí, ahora estoy más fino”.

Según explicó una fuente médica del club catalán a ESPN FC ese tema de los kilos lo ayudó para ganar tiempo en la recuperación.

“Al ser el menisco interno la recuperación es de menor tiempo. El externo acostumbra siempre a generar más problemas”, explicó dicha fuente. “No se trata de que haya corrido más o menos. La operación que se hizo Suárez, si no hay contraindicaciones médicas, puede tener una recuperación de tres semanas y él ha estado más de cinco sin poder jugar”.

Suárez fue intervenido quirúrgicamente a través de una artroscopía que le practicó el doctor Ramón Cugat, uno de los mejores especialistas de rodilla en el mundo.

Él mismo pidió a Barcelona poder operarse con tiempo para llegar a jugar su tercera Copa América, la segunda que suma minutos ya que en 2016 estuvo en el banco por otra lesión.

Suárez dijo en un comunicado poco después de la intervención que se lastimó el menisco en las semifinales ante Liverpool y a su vez aclaró que la cirugía no tuvo nada que ver con las molestias de cartílago que arrastra desde hace un buen tiempo.

Esta es la segunda ocasión que Suárez se recupera de una lesión de meniscos poco antes de disputar un torneo internacional. En 2014 fue operado de la rodilla izquierda apenas 24 días antes del debut de la selección en el Mundial de Brasil. Allí se perdió el debut de Uruguay, cuando los celestes cayeron 2-1 contra Costa Rica, pero luego fue titular cinco días después y con dos goles le dio la victoria por 2-1 ante Inglaterra. En 2016, la lesión fue en el semimebranós de la pierna derecha en la final de la Copa del Rey contra Sevilla.

Suárez, autor de 25 goles con Barcelona la pasada temporada en todas las competiciones fue de los jugadores con más minutos del plantel (4.132).

La rodilla ya es pasado. El dolor quedó atrás y con tres kilos menos, el Pistolero promete.