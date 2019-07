Suárez y el VAR: “La Conmebol va a tener que dar explicaciones”

El salteño Luis Suárez expresó que la aplicación del VAR en la Copa América de Brasil 2019 no fue clara y que la Conmebol va a tener que dar explicaciones por los errores que denunciaron varios futbolistas, entre ellos Lionel Messi.

Suárez comentó que el sistema de video arbitraje se aplicó de manera distinta a lo que está acostumbrado en la Liga Española.

“Obviamente que es totalmente diferente cómo se aplica en esta Copa a lo que se hace a nivel mundial. En España jugamos con diferente mecanismo, en la Champions también. La Conmebol va a tener que dar explicaciones y corregir los errores. Creo que cada país va a tener su queja, algo de que quejarse, nosotros también nos podemos quejar del gol de Edi (en referencia a la incidencia donde anotó ante Perú por cuartos de final y le anularon el gol por fuera de juego) que no es tan claro”, expresó el jugador en declaraciones a Canal 12.

Consultado sobre si nota diferencias en la aplicación del VAR entre América y Europa, que llevaron incluso a que su compañero de Barcelona Lionel Messi elevara quejas, el goleador histórico de la selección uruguaya respondió.

“Es diferente, hay mecanismos que no son iguales, en Europa no se mira el VAR por una amarilla como pasó en la Copa América, que es muy raro. Allá –en Europa– es adentro del área (cuando se consulta el VAR) o si vas a evitar una situación manifiesta de gol. Además es por una tarjeta roja, no por una amarilla o infracciones fuera del área como pasó en esta Copa América”.

Suárez concluyó que Uruguay mereció mejor suerte en la Copa pero reconoció que en fútbol no se gana por merecimientos.

“Nosotros hicimos un mejor partido que Perú pero por penales también se gana en el fútbol. Al fútbol no se gana por merecimientos sino que, el que esté más acertado y mejor gana. Yo erré el penal y quedamos afuera. Ahora hay que tratar de olvidar y estar fuertes para lo que viene”.