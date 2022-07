Sueldo base de $ 60.000: blancos rechazan aumento "mágico" para funcionarios de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este martes su Presupuesto General de Secretaría, luego de una polémica que hizo modificar la propuesta original que había sido planteada por su presidente, Ope Pasquet.

Todo pasó por el artículo 18 del proyecto, que proponía sustituir una partida que venía siendo otorgada desde agosto de 1993 y que "se había desnaturalizado" por otra, denominada ahora "compromiso de gestión". En el texto se establece que los funcionarios podrán percibir un máximo de 18 "viáticos" complementarios si desempeñaban más de ocho horas diarias de labor, medidas por dos factores: asiduidad y presentismo.

La diferencia era de orden: hasta ahora, cada funcionario cobra esa partida en función de los días en los que, justamente, trabaje más de ocho horas. Lo que se proponía ahora era incorporar ese monto al salario y, así, a cada uno se le iría descontando ese "viático" por cada jornada en la que no superara las ocho horas. Para financiarlo, se proponía suprimir poco más de 20 vacantes hoy no ocupadas y sin las cuales la cámara podría estar en condiciones de funcionar.

Pero la iniciativa presentada por Pasquet lejos estuvo de generar unanimidades. En particular en el Partido Nacional. "No estamos dispuestos a asumir un mayor gasto en esta oportunidad", dejó en claro el diputado Rodrigo Blás, durante la sesión en la que se trató el tema. En su visión, lo que se presentó "no se corresponde a la realidad del país" y "no concuerda con las formas" en que se maneja el gobierno. "Debo mantener una una coherencia con los mensajes que damos hacia afuera, y en este momento el Partido Nacional no está dispuesto a dar este mensaje", precisó.

Es que, según expresó el diputado, se trataría de un "aumento mágico, maravilloso e instantáneo" de hasta $ 32 mil mensuales. Los números oficiales de la Cámara de Representantes indican que el cargo más bajo, Auxiliar 1 de Intendencia, tiene un salario básico de $ 59.757 mensuales más el 58,5% por "horario sin término", que en este caso serían $ 34.952. Eso lleva a un sueldo nominal por esa categoría de $ 94.715. El "viático" actual por día hoy es de $ 1.777, siempre que el funcionario tenga asistencia perfecta y supere las ocho horas.

En el Partido Nacional hicieron cálculos: los 18 "viáticos" supondrían en esa escala $ 22.568 mensuales, con lo que un trabajador con el sueldo más bajo de la cámara podría percibir $ 126.701. Blás sostuvo que "estos volúmenes de mejora" en los salarios, en forma además "tan dispar" al resto de los funcionarios públicos, quedan para los blancos fuera de discusión en lo que resta de esta administración. En diálogo con El Observador, el legislador nacionalista sostuvo, que, de prosperar, la propuesta se habría traducido en un incremento presupuestal de $ 48 millones. La Cámara de Diputados tiene hoy 292 funcionarios. Un promedio de casi tres por cada legislador. Hoy, bajo el sistema actual, el pago promedio es de 12,7 "viáticos" por trabajador.

Por distintos motivos, el Frente Amplio también se oponía a la propuesta. "No nos gusta suprimir vacantes", expresó la diputada Orquídea Minetti. En cambio, en su visión, el tema de los "viáticos" no representa un problema. "Hay funcionarios que no tienen interés en cobrar los viáticos", aseguró. "A lo mejor es comprometedor, pero me hago cargo", precisó. Minetti consideró además que $ 30.000 no es una cifra fuera de lo común. "En otras unidades ejecutoras se gana mucho más y hay aumentos", dijo.

En Cabildo Abierto, el diputado Eduardo Lust planteó algunas dudas. "Yo veo trabajar mucho a los funcionarios, pero uno ve los sueldos en la Administración Pública y ve que la gente cobra por venir a trabajar y después cobra por trabajar", señaló. Lust señaló que resulta un hecho bastante insólito. "El presentismo es: te pago para que vengas a trabajar y después te pago por lo que trabajás", agregó.

Para ser aprobado, el Presupuesto requería el voto de 60 legisladores, tres quintos de los componentes. Finalmente, todas las fuerzas políticas acordaron a última hora de este lunes un nuevo proyecto que, por un lado, establece un "compromiso con la función" y por otro lado un "compromiso con la gestión".

El monto máximo a percibir será ahora de 13 compensaciones diarias por más de ocho horas de labor. No supondría mayor gasto, ya que su financiamiento saldría de las partidas hoy vigentes. Por otra parte se crea un "incentivo", que podrá ser cobrado por los trabajadores que "no hayan merecido observaciones" en cuanto a la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. Allí, el monto máximo a percibir será el resultante de la división igualitaria de los créditos derivados de la supresión de 17 vacantes disponibles. En este caso, el grado de incremento presupuestal iría en función del cumplimiento de esas metas por parte de los funcionarios. Todo esto comenzará a regir el próximo 1 de enero.