Sunca espera que obra de la Torre Trump no se detenga

"Un enorme logo de Trump en la fachada del edificio que da a la playa está comenzando a oxidarse", dice el último párrafo del artículo del New Times sobre la lujosa Trump Tower, "un elefante blanco en Punta del Este" según titula, cuya obra "avanza a duras penas".

De hecho, la construcción debería contar con 100 trabajadores, y actualmente tiene unos 20, contó el dirigente del sindicato de la construcción, Alejandro Rodríguez a El Observador. "Hay solo un electricista y dos sanitarios", apuntó.

Según Rodríguez, las obras comenzaron a bajar su ritmo el año pasado, sobre todo tras la muerte de Felipe Yaryura en agosto, quien era socio y director de la desarrolladora argentina elegida por la Organización Trump, YY Development Group. "Aparentemente era quien estaba a cargo de la parte económica. Al faltar esa parte, se complicó todo", dijo.

Personas involucradas con el proyecto dijeron a The New York Times no estar seguras de que el edificio se termine ni de cuándo sucederá.

Según el dirigente del Sunca, falta entre un 30% y 40% de la obra y "no se habla de detener el proyecto". "Si se llega a detener, para levantarlo después va a ser muy difícil. No creo que se detenga porque quien está detrás de esto es la marca Trump y no lo va a permitir".

Por otro lado, subrayó que dejar "la obra Trump" parada en Punta del Este, "repercute en la captación de inversiones a nivel departamental".

The New York times informó que la agencia inmobiliaria con sede en Miami (Fortune Realty of Miami) a cargo de la venta de las unidades, demandó al desarrollador local de Trump por US$ 3,3 millones por daños y comisiones presuntamente no pagadas.También señaló que algunos compradores buscan vender sus unidades, lo que bajaría los precios en un momento en que el proyecto necesita captar efectivo mediante las ventas.

En caso de que todo salga "a la perfección" la obra se terminaría a finales de 2020, señala el diario neoyorkino. La Organización Trump dio a conocer el contrato en 2012 y anunció que la torre estaría terminada para 2016.

La Organización Trump anunció en febrero que suspendería los proyectos hoteleros nuevos en Estados Unidos, por lo que, según The New York Times, la compañía depende más que nunca de sus proyectos internacionales como los de Uruguay, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.

Eric Trump, quien ahora es la cara del proyecto que anteriormente llevaba la de su padre, viaja a Uruguay cada año para revisar los avances de la Trump Tower.

Reclamo por beneficios impositivos

El año pasado, el grupo desarrollador de la torre recurrió al Poder Ejecutivo para que la inversión sea incluida en el último paquete de estímulos fiscales que el gobierno anunció a fines de febrero de 2018. Entre ellos se encontraban beneficios tributarios para construcciones de gran porte donde se incluían exoneraciones al impuesto a la renta de los emprendimientos. También permitía la quita de tributos a la importación de equipos y materiales destinados a las obras siempre y cuando no fueran competitivos con la industria nacional.

La condición, sin embargo, era que se tratara de iniciativas con obras de construcción inscriptas ante el Banco de Previsión Social (BPS) a partir de la vigencia del decreto de 2016. Y el proyecto de la obra de la Torre Trump estaba registrado con anterioridad. En ese momento, Yaryura expresó a El Observador que el recurso elevado al Poder Ejecutivo indicaba que había una "discriminación con la torre (Trump) respecto a otros proyectos".