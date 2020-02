Super Bowl: así fue el debut de la hija de J.Lo en los escenarios

Más allá del triunfo de los Chiefs de Kansas y la derrota de los 49ers de San Francisco, los comentarios del día siguiente al Super Bowl –que fue este domingo– tienen como protagonistas a dos mujeres. Porque con el show de medio tiempo que brindaron Shakira y Jennifer Lopez quedó demostrado que el poder de la potencia latina femenina está a la altura del espectáculo televisado más visto en Estados Unidos.

Pero no solo la colombiana y la neoyorquina de origen puertorriqueño arrasaron con miles de aplausos. También Emme Anthony, la hija de J.Lo y Marc Anthony (estuvieron casados desde 2004 hasta 2011), protagonizó uno de los grandes momentos de la gran final de fútbol americano.

La aparición inesperada de Emme Maribel Muñiz (así es su nombre completo) supuso el debut en los escenarios de la hija de las estrellas de pop latino que, entonando los primeros versos de Let's get loud –uno de los grandes hits de su madre– y con un coro de niñas detrás de ella, hizo vibrar el Hard Rock Stadium de Miami.

Emme cumple 12 años este mes y el look que utilizó para actuar en el Superbowl fue acorde a su edad. Con un canguro blanco de Versace –la misma firma que vistió a su madre–, una pollera de tul y borcegos del mismo color y, un cinturón dorado, la niña brilló en el escenario apenas comenzó a cantar el popular tema, aunque en un ritmo más lento del original.

Unos 20 segundos después de la aparición de Emme, que fue acompañada por Shakira en la batería, J.Lo se sumó al centro del escenario vestida de plateado y cubierta por una especie de chaleco largo de plumas que tenía de un lado la bandera de Estados Unidos y del otro la de Puerto Rico. Mientras la estrella latina cantaba con fervor Let's get loud, la niña entonaba versos de una de las canciones más significativas para los estadounidenses, Born in the USA de Bruce Springsteen.

AFP

El desparpajo de talento entre madre e hija fluyó hasta que, de a poco, Emme fue sumándose al resto de las niñas y Shakira apareció en escena para continuar la interpretación con López.

Y claro, como cualquier padre orgulloso de sus hijos, Marc Anthony le dedicó unas sentidas palabras a Emme en sus redes sociales. "Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón (utilizó un emoticón) y yo siempre seré el tuyo", escribió el artista.