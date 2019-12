Superturismo: Fernando Etchegorry campeón y no se lo saca nadie

Tenía todo a pedir de boca. Fernando Etchegorry (Toyota Etios) largó la carrera final del Superturismo que definía el título, con 22 puntos de ventaja frente al único rival que podía inquietarlo: Fernando Rama (Peugeot 208).

Pero además de ello, Etchegorry partía por delante del de Peugeot y con solo controlarlo, el título entonces no se escaparía. Y no se escapó. Fernando Etchegorry consigue por segunda vez la máxima corona del Nacional de Pista tras vencer en el certamen de 2017. Tras conseguirlo, el piloto de Toyota no dejó pasar la oportunidad de recordar lo sucedido en la final de 2018 cuando tras semanas de espera, finalmente el título recayó en Rodrigo Aramendía. “Para todos, es el segundo título. Pero tanto mi equipo como yo sabemos que este es el tercero y consecutivo”, expresó visiblemente emocionado el flamante campeón del Superturismo, la máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) en tanto al grito de “dale campeón”, el autódromo se vistió de rojo y blanco al conseguir la marca Toyota un hecho histórico: se consagró por primera vez en el automovilismo uruguayo con apenas dos años (2018-2019) de confrontación frente a duros rivales.

Fernando Etchegorry cierra un año complejo pero con la enorme habilidad de saber sacar lo mejor en situaciones adversas y aprovechar –cuando lo tuvo- el auto para ganar o para subir al podio. No en vano es el piloto con más poles en el año -4 en 10- y junto a Daniel Ferra (Ford Fiesta) y Cyro Fontes (Chevrolet Onix), los más ganadores del año con dos victorias.

Precisamente, Daniel Ferra se quedó con la victoria y de gran manera, en la carrera final, derrotando en buena ley a un grande del automovilismo uruguayo como lo es Fernando Dacal (Chevrolet Onix). Tercero en linda remontada, arribó Jorge Pontet (Ford Fiesta), cuarto Frederick Balbi (Cirteon DS3), quinto el campeón Fernando Etchegorry y sexto Fernando Rama quien hizo lo que pudo pero no fue suficiente no solo para poder superar en la pista a Etchegorry sino para poder avanzar en la búsqueda de un triunfo que al menos le mantuviera con vida.

Se cerró así un gran capítulo del Superturismo uruguayo el más competido en la nueva era de los motores británicos Cosworth iniciada en el año 2015 por más que la diferencia de puntos de Fernando Etchegorry en el cierre del certamen pareciera indicar lo contrario.

Un autódromo rebosante de espectadores disfrutó de un gran fin de semana de automovilismo y en ese sentido, la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) puede avizorar un 2020 auspicioso. Es que no solo el autódromo lució repleto; los 100 autos en pista indican que el Campeonato Nacional de Pista goza de muy buena salud pese a un año que fue complejo desde lo económico.

Superescarabajos: ganó Braz Da Luz pero ya había campeón

La simpática Superescarabajos ya había definido en la fecha anterior al campeón: tercero consecutivo para Matías Saporiti. De manera que la última competencia del año, todos liberados de la pelea por la corona, fueron con decisión a buscar el honor del transformarse en el último ganador del año. Lo logró Fernando Braz Da Luz alcanzando de gran forma su segunda victoria del año por delante de los jóvenes Bruno Rodríguez y Martín Bermúdez.

Clase 2: el joven Facundo Ferra campeón y revelación

Debutó este año en autos con techo tras un gran paso por el karting y un año en la Fórmula 4 Sudamericana. El joven Facundo Ferra (VW Gol) aseguró el título –primero de su cosecha en el automovilismo- en la primera carrera de dos que la Clase 2 disputa cada fin de semana y con ello a nuestro criterio, es la gran revelación del año deportivo de AUVO. En la carrera sabatina pudo avanzar al segundo lugar y con ello le bastó para proclamarse de manera anticipada. La carrera del sábado la ganó Daniel Rostro (Renault C.io) en tanto la del domingo se la adjudicó Gabriel Garay (Renault Clio), primera para el riverense en la categoría. Con el triunfo en la carrera 1 y segundo en la carrera 2, Daniel Rostro fue el más efectivo del fin de semana.

SuperSonic: “Caro” Larratea lo hizo otra vez

En una definición infartante con cuatro pilotos en condiciones de ir por el título de la monomarca SuperSonic, finalmente la riverense Carolina “Caro” Larratea se adueñó de la máxima copa por segunda vez y de manera consecutiva. Fue una gran carrera final donde uno de los cuatro que iba por el campeonato, el joven Gorka Teliz, ganó la competencia pero no le alcanzó. Tampoco le alcanzó el tercer lugar al Guillermo Camilli –otro de los que iba por el cetro- porque Larratea, en un gran esfuerzo, logró arribar en segundo lugar. Otro de los que llegó con grandes posibilidades, Ignacio Silva, abandonó al promediar la carrera.

Heber López Campeón de la F4 Uruguaya

El título de la Fórmula 4 Uruguaya, la categoría más rápida del automovilismo uruguayo de pista, llegó a la última carrera del año con prácticamente un empate entre Stefano Poggio y Heber López. Ambos pilotos fueron a la carrera final a definir el título en un gran mano. El que ganaba, era el campeón. Y lo logró Heber López quien así consiguió su primer título en Uruguay y será una gran tarjeta de presentación para su programa deportivo 2020 donde Argentina –ya hizo este año buenas experiencias- está en la mira sin abandonar el automovilismo local. Detrás de Heber López arribaron Alejandro González y Gerardo Pin en tanto Stefano Poggio, que luchó por la corona en las primeras vueltas, abandonó por problemas mecánicos.

Leonardo Rodríguez en la SuperVee

Otra buena presentación de la SuperVee que busca armarse para 2020. La victoria en la última presentación del año le correspondió a Leonardo Rodríguez, un muy buen valor que ha descubierto la nueva especialidad de la Asociación Uruguaya de Volantes. El podio se completó con Santiago Odone y Mathías Martínez.

Turismo Histórico Pista: campeón Rodrigo Pastorino

La categoría que reúne a máquinas de épocas gloriosas del automovilismo de pista de AUVO, definió el título pendiente en clasificación al lograr Rodrigo Pastorino (Peugeot 205) los puntos que necesitaba para salir a disputar la última carrera del año con la tranquilidad del campeonato –primero para él- ya conquistado en la división Turismo Mejorado del Turismo Histórico Pista (THP). En la otra división –Gran Turismo Histórico- la corona la había conseguido de manera anticipada Gabriel Cagnoli (VW Passat). La última competencia del año concluyó con triunfo de Alejandro Vilariño con el VW Golf en la división GT y por si hacía falta, Rodrigo Pastorino venció en Turismo Mejorado.