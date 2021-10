Tabárez destacó el potencial de Colombia y anunció que gestionará el plantel en la triple fecha

El entrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez mostró su preocupación de cara a la triple fecha de Eliminatorias que comenzará el próximo jueves y en la cual la celeste se medirá contra Colombia, Argentina y Brasil.

"Colombia es un muy buen equipo, tiene un entrenador de muchísima experiencia y nosotros los partidos los planificamos muchos en base a los antecedentes. El partido de Barranquilla ya pasó a la historia y no se puede relacionar con este, pero sí el que salió 0-0 en la Copa América, que dejó cosas. Todo lo que pasa en la selección y sus resultados, como la mala racha goleadora que tuvimos, no quedan en la anécdota, les buscamos las explicaciones y tratamos de no cometer los mismos errores cuando enfrentamos al rival. Colombia se preocupa mucho de defender bien, tiene buen manejo con jugadores de experiencia como (Juan Guillermo) Cuadrado y alguna aparición como la de (Luis) Díaz que tuvo una gran Copa América, además de los delanteros que tienen. Hay que limitar los puntos fuertes y tratar de ponerle por delante cosas que hemos hecho", dijo el entrenador de la selección uruguaya en conferencia de prensa.

EFE/ Joedson Alves

El antecedente de la Copa América es clave para Tabárez

Consultado por el retorno de Radamel Falcao a la selección rival expresó: "Es un histórico, un gran goleador que está en una etapa de su carrera en la que nosotros también tenemos jugadores en situación parecida, que desde el punto de vista conceptual de sus funciones saben todo en la cancha; hay que ver cómo está, pero ha tenido apariciones muy buenas en Rayo Vallecano".

"Los análisis los hago para mi toma de decisiones, tiene que ver con los rivales que se enfrentan, la potencialidad que pueden tener. Es un hecho que aparte del Brasil-Argentina donde se jugaron escasos minutos, Brasil le ha ganado a todos. Ya por eso es difícil, pero tenemos que tener pensamientos positivos y llevar un plan para cada partido y como se hizo en la triple fecha tener un grupo dispuesto a pelear por ello", adelantó.

Uruguay jugará este jueves contra Colombia en el Gran Parque Central a la hora 20:00, el domingo 10 ante Argentina en el Monumental a las 20:30 y el jueves 14 ante Brasil en Arena de Amazonia, en Manaos, a las 21:30.

"Seremos visitantes contra Argentina y Brasil por el cambio de calendario, tenemos que jugar tres partidos en ocho días, no en 12 días como dicen algunos. Es duro para cualquiera y hay que gestionar los tiempos, pero a veces estos no condicen con lo que se ve en lo táctico en un partido. A los tres días hay que jugar con Argentina tras enfrentar a Colombia, no es bueno de ninguna manera. No puedo decir que es mejor, lo mejor es la normalidad y respetar lo que se había acordado y que en un momento era igual para todos", afirmó Tabárez.

"El día que voy a tener a todos es el miércoles y el partido es el jueves. En la pasada triple fecha el martes entrenaron todos, al otro día viajamos y al otro día se jugó el partido. Ahora no tenemos que viajar en este primer partido y la recuperación en detalles se va a hacer mejor acá que arriba de un avión", dijo para encontrar el aspecto positivo de este triple fecha en comparación a la de setiembre.

También le preguntaron por el gran momento que atraviesa Darwin Núñez en Benfica: "Darwin empezó a tener contacto con el fútbol internacional en las selecciones juveniles, en un momento empezó a destacarse en su equipo, fue al fútbol español, se desatacó, fue a Benfica que tuvo muy buen ojo para un jugador prometedor, pero como todo talento juvenil tiene que confirmar en la medida que se aumenta la exigencia de la competición. Y creo que lo ha hecho, tuvo problemas de lesión, eso se solucionó a través de una intervención de la sanidad. Ya vino en 2019 a la selección y metió goles en la mayor. Siempre estuvo en la consideración y es probable que intervenga porque hay que gestionar mucho los tiempos y esperamos que tenga un nivel parecido al mostrado en Portugal".

Patricia De Melo Moreira / AFP

Darwin Núñez contra Ronald Araújo en la Champions