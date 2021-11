Tabárez: "En mi interior me cuestiono mucho más que cualquiera"

El entrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez habló por primera vez después de la reunión que sostuvo con el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde estuvo en duda su continuidad al frente de la selección.

La primera pregunta justamente apuntó a esa situación vivida, pero Tabárez dijo que no piensa en eso sino que está enfocado en los partidos que se le vienen a Uruguay por Eliminatorias que serán este viernes a la hora 20:00 con Argentina en el Campeón del Siglo y el martes a la hora 17:00 contra Bolivia en La Paz.

"No me voy a referir al tema en concreto porque tengo cosas mucho más importantes en que pensar. Cuando se dan resultados negativos en el fútbol siempre hay movimientos, una resonancia. La interpretación de qué fue lo que pasó y por qué y las intenciones: no entro en eso. No es que no quiera responder la pregunta, estamos en otra cosa. Así como los malos resultados son los que generan ciertas rispideces, ciertos descontentos, los buenos resultados son los que pondrán las cosas en su lugar, sobre todo por los puntos que se necesitan para ir a un Mundial. Nos quedan seis partidos y a eso nos vamos a dedicar. Veremos cómo nos va, la mente está ocupado en eso".

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Messi está en duda para jugar contra Uruguay

Al ser consultado sobre si este es uno de los momentos de mayor presión en su carrera, insistió con el mismo concepto: "No pienso en eso. En mi interior me cuestiono mucho más que cualquiera. Creo que tengo esa autocrítica y creo que he aprendido que el único camino es hacer cosas y no en andar justificándome. No lo siento. Las decisiones que se puedan tomar no las tomo yo ni nadie que no esté en ese nivel de decisiones y en el mundo del fútbol las tienen los directivos. No es un asunto de mi incumbencia, tengo contrato vigente y ahí dice cuáles son mis responsabilidades y las estoy cumpliendo.

También dijo que todas las lesiones que padece Uruguay y otras selecciones son producto de lo sobrecargados de los calendarios y de lo que se están jugando los equipos a esta altura del año: "En la mayorías de los países se juega fines de semana y entre semana, es un nivel de exigencia que en ciertas épocas del año aumenta porque se definen los campeonatos, los descensos, y al esfuerzo se le suma el estrés que se vive. Jugando con tanta continuidad y en esas condiciones, los hace más propensos a las lesiones".

Sobre el clásico que se viene con Argentina afirmó: "Salvo al inicio del partido no tuvimos posibilidades y no salieron las cosas como queríamos. Venimos de una experiencia negativa que ya es parte de la historia, pero es lo que tenemos que mirar para que no volvamos a cometer errores que nos alejarían de lo nuestro".

"Vamos a tratar de llevar el plan que tenemos en mente, esperando conseguir cosas y que no nos vuelvan a pasar cosas que nos han pasado. Más allá de que juegue o no Messi, Argentina tiene igualmente jugadores que pueden llevar a cabo sin él la ejecución de su plan de juego: las progresiones por los laterales, las diagonales, el aparecer rompiendo sin pelota hacia adelante para sorprender a los zagueros, la calidad técnica que tiene que está relacionada con la forma en las que tenemos que marcarlos", afirmó sobre Argentina.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Esté o no Messi, para Tabárez Argentina es muy competitivo

"Están todas las posiciones cubiertas con los jugadores que hemos citado. Los que vayan al campo van a tener toda nuestra confianza y los que entren también, son los que van a estar en la toma de decisiones. El fútbol es de los futbolistas, nosotros tenemos que darles pautas en las que estemos todos de acuerdo", agregó.

"Hay cosas para resaltar como que la primera tanda de entradas se haya agotado, la gente nos va a ir a alentar, eso para nosotros tiene un valor", dijo el DT.

"Argentina aunque haya cambios en su estructura sigue siendo un equipo poderoso, aún si no juega Messi. Vamos a trabajar para tratar de limitarlos, cosa que no hicimos bien después de la primera media hora del partido que se jugó en Buenos Aires", concluyó.