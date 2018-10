Tabárez: “Lo de Suárez sorprende a los que lo andaban jubilando”

Oscar Tabárez, técnico de Uruguay salió en defensa de Luis Suárez del que dijo que varios en España pretendían jubilar y manifestó que no le sorprende la manera en que dijo “aquí estoy yo”.

“Lo de Suárez no me sorprende, capaz que sorprende a los que lo andaban jubilando o algunos periodistas de este país que andaban sacando cuentas de cuantos años va a tener en el Mundial de Catar”, comenzó diciendo Tabárez en declaraciones a Canal 10 a la salida de una charla que brindó en la Asociación de Entrenadores.

El entrenador de la celeste agregó: “Esa potencialidad de Suárez que están admirando hay que respetarla siempre porque no es la primera vez que vuelve por lo suyo. Me tiene casi cansado de las veces que ha hecho este tipo de cosas. En los momentos especiales, y esto es la carencia de Messi, él dijo 'aquí estoy yo' y a la manera que hay que decirlo. Estoy contento con lo que ha pasado”.

Valverde, un talento

Tabárez habló también de Federico Valverde, al que definió como “un talento”.

“Está en un momento mejor que cuando estuvo en Deportivo La Coruña donde no estaba en su mejor momento, y no fue al Mundial, pero es un jugador de mucha clase, mucha categoría, es cuestión de que siga haciendo las cosas como las está haciendo. Es un talento y los talentos crecen. Siempre fue un jugador que sorprendió, aún cuando su físico era muy chico, pero mostraba cosas que notaban una comprensión del juego que no eran común para un jugador de tan poca experiencia. Y ahora está nada menos que en el Real Madrid. Ya conquistó algo importante y ahora es cuestión de tiempo que aparezcan las oportunidades”.

El DT de Uruguay habló también de las carencias que tiene el equipo de Uruguay por las bandas.

“No tenemos muchas opciones, de lo que se necesita, en el circuito de jugadores elegibles para la selección. Tendrían que haber muchísimos más que 25 o 26 y ahí tenemos dificultades porque además los jugadores que son más veloces y tienen más recorrido son los que juegan por esos lados y son posiciones en las que hemos encontrado carencias. En eso tenemos que aspirar a que vayan surgiendo otros futbolistas”.