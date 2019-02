Talvi a Sanguinetti: "Tenemos una estructura renovada, más joven, más vocacional"

Aunque el precandidato colorado Ernesto Talvi ya había esbozado que su rechazo al respaldo del expresidente Julio María Sanguinetti se fundamentó en la necesidad de “no atarse” a un aparato, este sábado fue un paso más allá. “Nosotros hubiéramos aceptado encantados el apoyo del doctor Sanguinetti y sus cuadros técnicos”, dijo a El País. “Lo que no aceptamos, y venía junto con el paquete, es su aparato político territorial de captación de votos a nuestro proyecto. Nosotros no queremos tener compromisos con la vieja organización política que lo acompañó toda la vida. Sanguinetti sí, el viejo aparato electoral sanguinettista no. Sanguinetti sí, el sanguinettismo no”, sostuvo el líder de Ciudadanos.

El precandidato colorado ahondó este lunes en sus razones para rechazar el apoyo del "sanguinettismo". "Las estructuras políticas imponen luego muchas demandas sobre el Estado. Por posiciones, por cuota política, y nosotros estamos armando una estructura política chica, ágil, dinámica y moderna para que las demandas sobre el Estado sean mínimas", dijo Talvi a El Observador.

"Tengo un respeto enorme por el doctor Sanguinetti y nos hubiera encantado tener su respaldo, pero no de todo el plantel. Tenemos plantel propio, tenemos jugadores propios, tenemos juveniles en ascenso, tenemos una estructura renovada, más joven, más vocacional", agregó el precandidato.

Sobre las declaraciones del expresidente acerca de que si el senador Pedro Bordaberry no hubiera decidido retirarse de la vida política o si Talvi aceptaba su apoyo, él no hubiera pensado en lanzarse como precandidato, señaló: "Si (Sanguinetti) toma libremente la decisión de regresar a la vida política activa que no nos use a nosotros como pretexto".

Las palabras de Talvi molestaron a los integrantes de Batllistas y generaron una andanada de críticas.

Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente y coordinador de su actual campaña, le escribió al economista vía Twitter y le reprochó sus dichos. “Cuando tú lo rechazaste Julio María Sanguinetti no tenía aparato de ningún tipo. El que tiene hoy vino de los más diversos lugares: pedristas, jorgistas, vieristas, etc. Además, ¿no llegó el momento de hablar de otra cosa?”, expresó.



El diputado batllista Walter Verri también respondió con dureza. “Soy sanguinettista desde hace casi 30 años, nunca tuve un cargo, siempre me lo gané en las urnas. Es injusto que un recién llegado agravie a todos los que estamos y estuvimos siempre con Sanguinetti, solo porque las encuesta le dan 25 puntos abajo”, publicó en su cuenta de Twitter.





En un mismo sentido, el también diputado Conrado Rodríguez declaró a La Diaria que los dichos de Talvi son señal de “desesperación” y que “no le hace bien ni a él ni al Partido Colorado denostar a Sanguinetti y a los que (están con él)”.



La lista siguió con el exdiputado Guzmán Acosta y Lara. “Mientras Talvi piensa como un Chicago Boy y le manda mensajes a Trump, nosotros los batllistas de siempre volvemos a trabajar por otro cambio en Paz con Sanguinetti”, sostuvo.

Mientras, la agrupación Batllistas Paysandú expresó que “los números” le “hacen perder el norte”. Luis “Lole” Hierro, hijo del exvicepresidente Luis Hierro López, lo acusó de “enanismo político”, de “soberbia reiterada” y de actuar como “un mesías”, y agregó que le responderán “con una avalancha de votos”.