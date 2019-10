Talvi, Batlle y la misma protesta por quedar afuera de un debate

Este martes a las 20 horas Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou se verán las caras y mantendrán el primer debate entre candidatos con chances de llegar a la Presidencia en 25 años.

La realización del debate no ha estado exenta de polémica. El candidato colorado Ernesto Talvi reclamó su lugar en el encuentro argumentando que su partido es la tercera fuerza política y que las encuestas lo ubican con chances reales de llegar al balotaje.

El comportamiento de Talvi coincide casualmente con lo que hizo su padre político hace un cuarto de siglo, cuando Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez se midieron en un duelo dialéctico. En ese entonces, el precandidato Jorge Batlle expresó su molestia por haber quedado fuera del debate.

El martes 8 de noviembre de 1994, El Observador publicó una nota titulada Batlle reclamará a canales de televisión igual trato para todos los candidatos, en la que se señalaba que el líder de la lista 15 estaba "sumamente preocupado" por el modo "excluyente" en que se estaban organizando los debates que "atenta contra los derechos de los candidatos presidenciales y contra el derecho del público a estar debidamente informado".

El texto agregaba que Batlle solicitaría entrevistas con los directores de los tres canales privados de Montevideo y propondría la realización de un "gran debate con la participación de los candidatos y un panel de periodistas políticos al estilo del realizado en Estados Unidos en la última elección".

archivo

"No se trata de un choque, porque el país no quiere confrontaciones, pero sí de que cada uno explique en forma concreta sus propuestas", dijo entonces a El Observador. "Son las encuestas las que están marcando la realización de los debates en forma para nada plural y sin dar iguales oportunidades para todos", agregó y consideró que el debate no definiría la elección.

25 años después, Talvi desarrolló argumentos similares y llevó a la práctica lo que Batlle había anunciado que haría en la mencionada nota. En una conferencia de prensa en la sede de Ciudadanos, su sector, arremetió contra los canales de televisión y los acusó de ser socios para proscribirlo. Luego se reunió con sus directores y les reclamó su lugar en el debate o la realización de otros dos para exponer sus ideas frente a Martínez y Lacalle Pou, un planteo que hasta el momento no ha tenido avances.

El debate, que contará con cuatro bloques (economía, seguridad y convivencia, desarrollo humano y futuro), será transmitido en directo por los canales privados de televisión (4, 10 y 12), los medios públicos (Televisión Nacional del Uruguay y TV Ciudad). Además es organizado por el semanario Búsqueda y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).